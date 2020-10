【美國大選】傳統紅州也要拉票？ 特朗普此舉有原因

美國大選下周二(11月3日)舉行,如今已踏入最後衝刺時刻。共和黨總統特朗普繼續密集式造勢,在理應聚焦搖擺州的時刻,他周二卻回到傳統紅州(即支持共和黨)的內布拉斯加州(Nebraska),還一口氣舉行三場集會,只因此州選舉制度跟大部分地方有所不同。

內布拉斯加州被視為是傳統紅州,特朗普上屆在此州較對手多得20萬張普選票,並順利獲得全數5張選舉人票。SurveyMonkey周日(25日)公布的民調顯示,特朗普支持度52%,領先民主黨對手拜登6個百分點。而統計網站FiveThirtyEight也預測,特朗普在此州勝算達99%。

特朗普在集會上也談到:

「理論上,我不用親身前來,但與你們這些朋友在一起也很好。」

(I mean, in theory, I didn't really have to be here, but it's nice to be with your friends, too.)