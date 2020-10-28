【美國大選】傳統紅州也要拉票？ 特朗普此舉有原因

美國大選下周二（11月3日）舉行，如今已踏入最後衝刺時刻。共和黨總統特朗普繼續密集式造勢，在理應聚焦搖擺州的時刻，他周二卻回到傳統紅州（即支持共和黨）的內布拉斯加州（Nebraska），還一口氣舉行三場集會，只因此州選舉制度跟大部分地方有所不同。

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內布拉斯加州被視為是傳統紅州，特朗普上屆在此州較對手多得20萬張普選票，並順利獲得全數5張選舉人票。SurveyMonkey周日（25日）公布的民調顯示，特朗普支持度52%，領先民主黨對手拜登6個百分點。而統計網站FiveThirtyEight也預測，特朗普在此州勝算達99%。

特朗普在集會上也談到：

「理論上，我不用親身前來，但與你們這些朋友在一起也很好。」

（I mean, in theory, I didn't really have to be here, but it's nice to be with your friends, too.）

他又趁機揶揄對手拜登：

「拜登的競選活動都不尊重你們，他從未來過這裡，對吧？他來了嗎？」

（Joe Biden doesn't even respect you enough to campaign — he never came here, right? Did he come here?）

《國會山報》（The Hill）推測，特朗普專程到這個傳統紅州的原因有二：一，順道向鄰州艾奧瓦州（Iowa）的選民喊話；二，內布拉斯加州的選舉人票並非勝者全取，整體票數最多者得兩票，其餘3票由州內分區的勝者獲得，而民調顯示，拜登在其中一個分區有領先優勢，令特朗普有機會無法全取5票。

該分區的共和黨聯邦眾議員候選人培根（Don Bacon）也因為特朗普不太受歡迎的緣故，面臨艱難的選戰，而特朗普今次到內布拉加州也特意替培根助選。

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▲ 特朗普大批支持者冒著寒冷參與集會。

責任編輯：陳啟賢

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