【騰訊股價】螞蟻IPO反映騰訊被低估？　騰訊突破600元大關、金融業務料值近2萬億

▲ 螞蟻集團上市估值不斷調升，亦帶旺騰訊。

熱爆巨無霸新股螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股如火如荼之際，騰訊 （00700） 股價連續兩日創新高，並突突破600元關口，市值逾5.7萬億元。螞蟻集團貴為全球最大獨角獸兼數字金融龍頭企業，IPO前已備受關注，估值更不斷調升，至最少逾2萬億元。騰訊旗下微信支付等金融應用是螞蟻集團主要對手，螞蟻集團上市也引發市場重估騰訊金融科技估值。

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根據滙豐近期的測算，若將螞蟻此前的估值打8折，騰訊金融科技業務價值或達2160億美元（約1.7萬億元）。

數字金融誘發無限想像空間，市場看好螞蟻集團長綫投資價值。目前內地移動支付市場上，由騰訊與螞蟻集團兩大巨頭支配，而騰訊由旗下財付通的所有微訊支付作延伸。若按交易額計算，今年首季騰訊支付的市場份額為39%，僅次於支付寶的55%。

圖解螞議業務重點

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根據騰訊中期業績，騰訊金融科技及企業服務業務收入增速由首季度的22%增至30%，收入錄得298.6億元人民幣，佔比達26%。

騰訊今年股價牛氣冲天

騰訊於疫情下受惠，股價年初至今累漲60%，最新市值達5.7萬億元。騰訊將於11月12日公布季績，北水亦提前部署，根據聯交所數據顯示，周二（28日）其為最活躍股票，錄得淨買入38.72億元。

多間大行相繼唱好騰訊，目標價逾600元水平。瑞銀表示，考慮到多個重磅手機遊戲即將推出，在金融科技領域的吸引力令投資者對該業務更樂觀，加上螞蟻集團上市等因素，料騰訊未來幾個季度的可持續表現將繼續改善，目標價維持650元，評級為「買入」。

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編輯：袁諾曦