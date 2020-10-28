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【螞蟻IPO上市】螞蟻集團成「億萬富翁製造廠」　馬雲朋友圈趙薇身家暴漲

即市財經 16:53 2020/10/28

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網友問如何加入馬雲的朋友圈？想要入股螞蟻集團，並非有錢就可以任性，但趙薇就可以。

阿里巴巴 （09988） 2014年美國上市，當時造就1萬多名千萬富翁；估值至少2萬億元的螞蟻集團（前稱螞蟻金服） （新上市編號︰06688） 即將上市，又一輪創造超級富豪的盛宴開啟。螞蟻集團7月20日宣布啟動科創板和香港聯交所同步上市。螞蟻IPO正式啟動，位於杭州的總部大樓傳出歡呼聲，內地網友戲稱「那是財富自由的聲音」，螞蟻IPO將造就大批千萬富翁已是鐵板釘釘

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近水樓台先得月　馬雲富貴朋友圈齊齊發達

馬雲的富貴朋友圈，身家也會隨之水漲船高，網友問如何加入馬雲的朋友圈？想要入股螞蟻並非有錢就可以任性。螞蟻的融資均採用邀請制，決定啟動融資時，只向十多名目標機構發出邀請，這些機構基於長期關係、業務協同及戰略支持等標準挑選。

翻查招股書，馬雲的富豪朋友圈，有新希望創辦人劉永好、巨人網絡創辦人史玉柱、華誼兄弟王中軍、泛海集團盧志強、演員趙薇（以其母親魏啟穎身份參與）、苗圃等，均享有5億至50億元人民幣市值的螞蟻集團的股份。

圖解馬雲富貴朋友圈

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全城瘋搶螞蟻IPO孖展，詳見【下一頁】

13位合夥人身家超百億

招股書披露，杭州君瀚和杭州君澳的直接或間接合夥人在穿透後，主要為杭州雲鉑，以及馬雲、彭蕾、井賢棟、陸兆禧等40位阿里巴巴、螞蟻集團合夥人。

除馬雲外，合夥人中身家過百億（按照發行價計算）的就有13位，分別是彭蕾、井賢棟、陸兆禧、邵曉峰、戴珊、吳泳銘、童文紅、張勇、王帥、彭翼捷、胡曉明、王堅、樊路遠。

螞蟻集團入場費4040元，你對螞蟻IPO認識有幾多？【下一頁】

螞蟻員工身家千萬甚至過億也不是問題

內地媒體引述螞蟻員工表示，公司低層員工的營運、客服將享受螞蟻快速成長帶來的紅利，很多員工身家已有數千萬乃至上億。有不少螞蟻早期員工是從阿里巴巴轉來，在阿里巴巴上市時，很多人已經體驗過第一次「財富自由」，而此次螞蟻上市，部分員工身家將再次暴增。

招股書披露，授予給螞蟻員工的激勵計劃規模已達1377億元（人民幣，下同）。按照6月末16660名員工數計算，螞蟻員工人均激勵達到827萬元。另外，經濟受益權激勵計劃項下的經濟利益對應股份共計30.79億股，其中92%股份對應的經濟利益已經完成授予，授予螞蟻集團員工及顧問的比例約為65%。

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