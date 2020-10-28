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【螞蟻IPO】螞蟻集團熱爆登場  中資劵商受惠？

股樓投資 17:39 2020/10/28

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螞蟻集團（新上市編號：06688）正式招股，新股市場再掀熱鬧。市場推算若不計超額配股權因素的公司總股本約為303.76億股，以H股每股定價80元推算，螞蟻集團上市後市值將達24,300億元。這隻歷年最大型的新股，除了自身矚目，隨着其上市亦帶摯不少相關行業水漲船高。

螞蟻集團6688招股入場費4040元　認購前不可不知5件事，想知詳情請按：【下一頁】

原來，中資券商正是受螞蟻IPO而在全球排名不斷攀升，更達到最少20年來的最高位。其中，中金公司（3908）是佼佼者。數據顯示，螞蟻集團在中港兩地掛牌後，將能再刷新紀錄，中金公司排名會超越高盛和摩根士丹利。

螞蟻招股萬眾期待　教你3招部署抽螞蟻IPO，想知詳情請按：【下一頁】

市場料今年在全球首50大的承銷商中，中資券商將能掌半壁江山，其中一大原因是美國對中國企業加強審查，以致較多原意到美國上市的中國企業轉投香江，或來港作第二上市。

螞蟻集團6688今日起招股 入場費4040元 每手50股冀人人有份？，想知詳情請按：【下一頁】

追看一下數據，原來去年全球50大承銷商中，中國券商僅佔15間，但今年已增加至24間，市場份額亦由去年的18.5%，增加至31%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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