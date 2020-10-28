【港股追蹤】傳母公司擬大型賣產 金沙連跌兩日

外電消息指，金沙中國（01928）母公司拉斯維加斯金沙集團正考慮出售多項拉斯維加斯的賭場資產，涉資逾60億美元（約468港元）。在母公司傳出打算賣產的消息後，金沙中國股價連跌兩日，至12時，金沙跌0.693%，報28.65元，成交額逾1億元。

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據報，金沙正透過顧問，接洽有興趣的買家。集團擬出售的資產包括金沙會展中心，及兩間度假酒店The Venetian和The Palazzo。去年集團美國業務收益僅佔15%以下，遠少於澳門和新加坡業務。若有關交易屬實，意味著集團或會暫時退出美國博彩業。



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金沙集團發言人回應指，出售事項仍處於初期的商談，尚未落實任何協議。

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