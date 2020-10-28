【太古賣產】太古系接連賣產　兩周前首度拆售太古城車位

▲ 太古地產將會由10月起，會分階段推售太古城第六期全部227個停車位及62個電單車位。

太古地產 （01972） 兩周前才出售太古城車位，今日擬再出售太古城中心第一座商廈。市場消息指，基匯資本奪得太古城中心商廈的呼聲最高。若太古地產功脫手太古城中心商廈，意味太古城產可套現約百億元。太古及太古地產開市前申請停牌。

太古傳百億售太古城中心1座，詳見【下一頁】

太古 （00019） 主席施銘倫早前強調，太古集團在香港植根約150年，對香港前景仍有信心，未來會繼續在香港拓展業務，無意出售香港業務。不過，太古旗下國泰航空 （00293） 今年陷入財困，早前更公布大規模裁員計劃，而且國泰更宣布國泰港龍航空即時停運，故太古近年接連賣產，未知與國泰財困是否有關。

太古城落成至今有逾40年，太古地產早前首度拆售車位，向業主發出邀請信，就太古城第六期近300個車位推出拆售，惟只接受該期住宅單位業主申請購買。

太古地產將會由10月起，會分階段推售太古城第六期全部227個停車位及62個電單車位，首批32個停車位及4個電單車位會以招標形式發售。招標文件，私家車車位每個的指引價為300萬元，而電單車位指引價為15萬元。以此指引價推算，若第六期全數車位售出，料可套現逾6.9億元。

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編輯：陳韻妍