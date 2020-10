【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數

美國大選下周二(11月3日)舉行,前總統奧巴馬繼續四出為民主黨總統候選人拜登拉票。奧巴馬攻擊特朗普,指獨裁的國家領袖都希望總統特朗普連任,因特朗普會誘使獨裁者,並給他們一切所需的東西,但拜登不會妥協。

美國大選日或暴亂 德州調動1000國民警衛軍【下一頁】

白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位【下一頁】

奧巴馬到佛州奧蘭多(Orlando)為拜登拉票時,談到特朗普與多名「獨裁者」(dictators)的關係。他表示,特朗普接受《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)訪問後,覺得主持「太過分」,並反問:

「你認為他會站出來反對獨裁者?他認為主持斯塔爾(Lesley Stahl)是個惡霸。就在昨天,他說俄羅斯的普京、中國的習近平和北韓的金正恩希望他勝出。」(You think he's going to stand up to dictators? He thinks Lesley Stahl’s a bully. Just yesterday, he said Putin of Russia, Xi of China, and Kim Jong Un of North Korea want him to win.)