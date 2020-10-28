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【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數

環球政治 12:14 2020/10/28

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【美國大選】奧巴馬：獨裁者冀特朗普贏 因特朗普予着數

美國大選下周二（11月3日）舉行，前總統奧巴馬繼續四出為民主黨總統候選人拜登拉票。奧巴馬攻擊特朗普，指獨裁的國家領袖都希望總統特朗普連任，因特朗普會誘使獨裁者，並給他們一切所需的東西，但拜登不會妥協。

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白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位【下一頁】

奧巴馬到佛州奧蘭多（Orlando）為拜登拉票時，談到特朗普與多名「獨裁者」（dictators）的關係。他表示，特朗普接受《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）訪問後，覺得主持「太過分」，並反問：

「你認為他會站出來反對獨裁者？他認為主持斯塔爾（Lesley Stahl）是個惡霸。就在昨天，他說俄羅斯的普京、中國的習近平和北韓的金正恩希望他勝出。」（You think he's going to stand up to dictators? He thinks Lesley Stahl’s a bully. Just yesterday, he said Putin of Russia, Xi of China, and Kim Jong Un of North Korea want him to win.）

奧巴馬續稱：

「我們知道，在過去4年，你（特朗普）一直在給他們想要的東西。當然，他們希望你贏。那不是好事。」

【美國大選】受訪後威脅搶先播片 特朗普斥傳媒偏見【下一頁】

【美國大選】拜登受訪坦言 「特朗普咁玩分分鐘會贏」【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

 

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