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【宏觀中國】供應過剩減租求生　深圳寫字樓空置率近三成

股樓投資 12:10 2020/10/28

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盡管深圳已是國內發展最好的城市之一，但在疫情和供應過剩的情況下，深圳的寫字樓空置率竟然近30%，數字相當驚嚇，比北京約17%還要高，導致租金持續下滑。

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根據第一太平戴維斯《2020年第三季深圳房地產市場概述》，深圳全市甲級寫字樓平均空置率按季上升1.6個百分點，達到29.7%。當中，寶安區的空置最嚴重，達49.6%，其次是南山區為34.7%，羅湖區和福田區分別為25.6%及23.2%。

空置率高企，皆因疫情拖慢了招租進程，另更根本問題是供應嚴重過剩。眼見空置情況如此嚴重，今年第四季預計還有39萬平方米的新增甲級寫字樓供應。

因此，目前深圳甲級寫字樓業主不得不面對現實，開始調整招租策略，降低對租戶的行業、資質要求，以及最直接的減租。

數據顯示，福田區每月平均租金為每平米216.8元（人民幣，下同），按年下跌5.7%；南山區為180.7元，下跌8.1%。據了解，目前深圳寫字樓的投資回報為3.7%左右。

【趕出貨】啟德天寰業主齊齊賺　唯獨一位輸錢走人，請看【見下頁

事實上，第三季的承租情況已有所增加，單季新增出租24.3萬平方米，較首兩季平均8至9萬平方米。下半年需求主要來自中小型科技企業，佔整體需求的56%。

市場估計，深圳寫字樓仍處於供應高峰，至年底仍有數十萬平方米的新增供應，相信短期內供求關係難以改善。

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記者：林衛

行業 地產 深圳 經濟

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