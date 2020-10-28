Zoom推新功能　開會同時串流YouTube直播

▲ Zoom近日宣布，將為平台增添直播功能，讓用戶可以透過即時串流傳輸到YouTube進行直播。

新冠肺炎疫情期間，視像平台Zoom成為企業和大眾生活中重要的工具之一。雖然屢次爆發資訊安全問題，Zoom依然積極推出新功能，盼能挽回客戶信心。Zoom近日宣布，將為平台增添直播功能，讓用戶可以透過即時串流傳輸到YouTube進行直播。

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據科技網站9To5Google報道指，Zoom近日推出Android 5.4.0.434版本，並新增全新直播功能。Android用戶更新程式後，便可在會議的功能表中，看到「Live Stream to YouTube」選項，一按就可連接到YouTube並進行直播。

▲ Android用戶更新程式後，便可在會議的功能表中，看到「Live Stream to YouTube」選項，一按就可連接到YouTube並進行直播。（9To5Google圖片）

值得注意的是，想進行直播的Zoom用戶必須要有YouTube帳戶，而且頻道必須符合YouTube的直播資格，否則無法啟動即時串流直播。此外，目前YouTube直播功能僅支援Android手機，iOS手機用戶仍需再等待一下。

與此同時，Zoom為解決資安問題，近日也正式推出全新的端到端加密功能（E2EE），成功啟用加密後，用戶可在聊天介面的左上角看到看到一個綠色的盾牌標誌。而目前這項功能處於初期的技術預覽階段，將會同時開放予付費和免費用戶使用。

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責任編輯：曾曉汶