  • 27°C
香港時間 : 20201028日 (三) 13:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Zoom推新功能　開會同時串流YouTube直播

科技 12:30 2020/10/28

分享：

Zoom近日宣布，將為平台增添直播功能，讓用戶可以透過即時串流傳輸到YouTube進行直播。

新冠肺炎疫情期間，視像平台Zoom成為企業和大眾生活中重要的工具之一。雖然屢次爆發資訊安全問題，Zoom依然積極推出新功能，盼能挽回客戶信心。Zoom近日宣布，將為平台增添直播功能，讓用戶可以透過即時串流傳輸到YouTube進行直播。

【Zoom】Zoom推出一站式活動平台OnZoom　用戶可搜尋視像會議活動隨時購票參加

【虛擬教室】網上開學虛擬授課　高效課堂5大貼士

據科技網站9To5Google報道指，Zoom近日推出Android 5.4.0.434版本，並新增全新直播功能。Android用戶更新程式後，便可在會議的功能表中，看到「Live Stream to YouTube」選項，一按就可連接到YouTube並進行直播。

Android用戶更新程式後，便可在會議的功能表中，看到「Live Stream to YouTube」選項，一按就可連接到YouTube並進行直播。（9To5Google圖片）

值得注意的是，想進行直播的Zoom用戶必須要有YouTube帳戶，而且頻道必須符合YouTube的直播資格，否則無法啟動即時串流直播。此外，目前YouTube直播功能僅支援Android手機，iOS手機用戶仍需再等待一下。

與此同時，Zoom為解決資安問題，近日也正式推出全新的端到端加密功能（E2EE），成功啟用加密後，用戶可在聊天介面的左上角看到看到一個綠色的盾牌標誌。而目前這項功能處於初期的技術預覽階段，將會同時開放予付費和免費用戶使用。

【ZOOM】非用Zoom不可？　免安裝綫上會議軟件一覽

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Zoom急升】Zoom企業用戶大增逾4倍　未來增長勢頭能否持續？
2020/09/01
【Zoom急升】Zoom企業用戶大增逾4倍　未來增長勢頭能否持續？
【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵　用家如何保障安全？
2020/09/01
【視像安全】Google Meet被爆會議遭入侵　用家如何保障安全？
【中小企教室】居家工作5大秘訣　維繫「work life balance」
2020/08/29
【中小企教室】居家工作5大秘訣　維繫「work life balance」
【Zoom新功能】Zoom擴展綫上會議功能　可透過智能家居裝置開會
2020/08/20
【Zoom新功能】Zoom擴展綫上會議功能　可透過智能家居裝置開會
Zoom 疫情 YouTube 肺炎 新冠肺炎 Android iOS 新冠肺炎疫情

下一篇文章

仿效蘋果減碳排放？三星擬Galaxy S21不再附贈耳機及充電器
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔
【iPhone 12】原廠 iPhone 12 保護殼出問題　底部無設置揚聲器發聲孔
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
iPhone 12 │ 法國iPhone 12系列竟配EarPods耳機 蘋果受制法國法規
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
【iPhone 12】iPhone 12 Pro 炒價一度高見10300元　即賣賺千多元　先達勇哥：疫情影響市面缺貨
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
【口罩版空氣清新機】LG穿戴式口罩空氣清新機登場　售價1,180元（有片）
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
iPhone 12開賣│一文看清iPhone 12新機　5G月費上台服務優惠（不斷更新）
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位
DxOMark手機屏幕評分測試　Galaxy Note20 Ultra 5G 排首位