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【萬聖節】九龍灣戶戶小廚消費300元　送Trick或Treat冬甩

商業 12:03 2020/10/28

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即日起至10月31日期間，顧客凡於九龍灣「戶戶小廚」消費滿300元，即可隨機獲贈Trick或Treat冬甩一盒（共兩個）。（戶戶送提供圖片）

萬聖節快到，戶戶送（Deliveroo）送出萬聖節主題冬甩慶祝。即日起至10月31日期間，顧客凡於九龍灣「戶戶小廚」消費滿300元，即可隨機獲贈Trick或Treat冬甩一盒（共兩個），數量有限，送完即止。

【超級英雄】「DC 解碼：英雄創紀」展覽香港站　Klook設85折早鳥優惠

【英國品牌】倫敦朱古力品牌Charbonnel et Walker　正式登陸香港

戶戶送從萬聖節經典活動Trick or Treat取得靈感，創作出Trick及Treat兩個系列冬甩，其造型大不同，Trick有搗蛋的吸血鬼和驚嚇眼珠助陣，Treat則有呆萌黑貓與肥嘟嘟南瓜。

此外，Marks & Spencer早前登陸戶戶送平台，現時戶戶送還可將Marks & Spencer的應節糖果直送家中，包括萬聖節小豬果汁味橡皮軟糖、萬聖節毛毛蟲可樂及果汁味軟糖、萬聖節吸血鬼牙齒造型芝士味粟米小食、萬聖節泡泡牛奶朱古力等。

【大閘蟹】 蟹麵專門店「上三兩」進駐K11 MUSEA　大閘蟹菜式掀打卡熱潮

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅

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