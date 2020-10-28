▲ 【Hibor拆息】螞蟻IPO效應1星期拆息升至0.64厘 銀行體系結餘創新高長息回落

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 正在招股，首日已借出約2000億元孖展。螞蟻IPO抽資效應下，短線拆息普遍上揚，1星期港元拆息（HIBOR）昨創5月以來最大升幅後，今日再升12.7點子，報0.6375厘。

另外，隔夜拆息最新報0.08726厘，升3.6點子；兩星期息最新報0.45375厘，無升跌。與樓按相關的一個月拆息報0.43833厘 ，升2.3點子。

長線拆息則見回落，6個月拆息最新報0.67857厘，跌0.29點子；12個月拆息報0.85464厘，跌0.14點子。

螞蟻IPO效應下，資金持續流入，港元滙價長時間觸及7.75強方兌換保證，金管局繼昨日收市向市場注資254.2億港元，創局方4月入市以來單次規模新高後，今晨再向市場注資63.78億港元，本地銀行體系結餘將增加至4496.36億元，創新高。

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編輯：吳敏芳