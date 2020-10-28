【港股追蹤】首三季收入純利齊升 萬洲成今日藍籌火車頭

恒指早市低開一度跌超過200點，惟中午收市前有支持，跌幅顯幅收窄。三大新經濟股騰訊（00700）、小米（01810）及阿里巴巴（09988）上升均支撐大市，但要數到升幅最大的藍籌，則是昨日（27日）公布季績的萬洲國際（00288），早市最多升超過10%，升至6.89元的一個月高位。

集團公布，截至今年9月底，首三季按生物公允價值調整前計算，收入按年上升9.2%，至187.67億（美元，下同）; 純利按年上升8.5%，至8.9億美元，兩項主要指標均錄得高單位數增長。

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按生物公允價值調整後計算，收入同比增幅同樣為9.2%，至187.67億美元，按年增9.15%；純利則按年跌13.2%，至7.59億美元，跌13.16%，每股盈利5.15美仙。

集團期內生豬出欄量按年微跌4.1%，至1532.4萬頭，主要是由於非洲豬瘟和新冠疫情的影響所致。因美國的對衝收入增加，生豬養殖的收入上升73.4%。然而，由於生豬價格處於歷史低位，導致公司在美國錄得3,600萬元虧損。

大行摩通在績後維持對股份增持評級，目標價10.6元，以現價計，仍有逾50%潛在上升空間。

內地農業農村部總經濟師魏百剛指，內地豬肉價格已連續8周回落，正逐步回落至正常水平，並預計年內不會再次出現去年豬肉價格大漲的情況。

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記者：葉志偉