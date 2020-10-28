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【美國大選】白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位

環球政治 11:20 2020/10/28

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白宮發布報告列舉特朗普的多項科學和技術成就，更將「結束新冠肺炎疫情」列於首位。

美國總統大選11月3日舉行，新冠肺炎疫情成為關鍵選舉議題，美國總統特朗普多次強調新冠肺炎疫情將會結束。白宮發布報告列舉特朗普的多項科學和技術成就，更將「結束新冠疫情」列於首位。

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白宮科學技術政策辦公室周二（27日）發表長達56頁的報告，提到特朗普（Donald Trump）政府在科學方面的政績，更形容這些只是特朗普任職4年以來的一小部分成就。

報告將結束疫情（ENDING THE COVID-19 PANDEMIC）列於首位，指特朗普政府在新冠肺炎疫情開始以來，採取果斷行動（decisive actions），邀請學術界、企業及政府的科學家和衛生專家，治療及戰勝這種疾病。

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據悉，報告將「結束新冠疫情」用作標題，列舉及讚揚政府對抗疫情採取的行動，並沒有明確表示美國的新冠疫情已完結。辦公室發言人表示，特朗普政府為結束疫情所做的偉大工作，值得當局強調。

即使美國的確診數字持續增長，特朗普仍多次強調疫情將會結束。特朗普上周於佛羅里達州出席活動時，向支持者表示新冠肺炎疫情將會迅速結束（end quickly）。特朗普早前更表示，媒體花費太多時間報導疫情及死亡數字，認為美國人對新冠疫情相關的消息已感到厭倦。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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