仿效蘋果減碳排放？三星擬Galaxy S21不再附贈耳機及充電器

▲ 有傳三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

蘋果（Apple）早前為落實環保理念，宣布為iPhone 12系列盒裝「瘦身」，不再附贈充電器及耳機，僅附一條USB Type-C對Lightning連接線。雖然引起眾多消費者反彈，惟這股風潮三星也正計畫跟上，有傳三星正考慮在明年上半年發布Galaxy S21盒裝中，移除隨機附送的耳機和充電器。

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韓媒《朝鮮日報》報道指，三星計畫未來手機也將不會隨機附贈部分配件，當中包括充電頭和耳機。而明年發布的Galaxy S旗艦系列將會率先瘦身，不過考慮到市場反應，有傳三星仍在考慮暫時保留充電器，僅對耳機開刀。除了降低成本外，更可大力推銷旗下的Galaxy Buds無線耳機。

報道也提到，事實上三星早已開始鋪路，準備移除手機充電器及耳機。外國科技網站Android Authority也曾披露，Galaxy S20 Ultra手機支援最高45W充電功率，但盒內僅附25W充電器，代表三星鼓勵有更高速充電需求的消費者，額外購買充電器。而在Galaxy Note 20發售時，三星在北美販售的版本盒內並不包含有線耳機，若有需要的用家，需自行向官方提出申請。所以朝鮮日報認為，若三星未來將跟隨蘋果步伐，為手機盒裝「瘦身」，也並非意料之外的事情。

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責任編輯：曾曉汶