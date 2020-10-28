▲ 【美國大選】大選日或暴亂 德州調動1000國民警衛軍

美國大選11月3日舉行，分化的社會氣氛下，不論選舉結果如何，落敗的一方都可能有激烈反應。長期是共和黨票倉的德州，據民調預測有可能變天，大選日後出現暴力騷亂機會不低。德州政府嚴陣以待，已調動國民警衛軍在州內五大城市戒備。

【美國大選】白宮列舉特朗普成就 結束新冠疫情排首位【下一頁】

【美國大選】拜登擬讓大法官輪替 或下放到較低級法院【下一頁】

美國大選臨近，德州州長阿博特（Greg Abbott）下令調動1000國民警衛軍，到達拉斯、休斯敦、沃斯堡、奧斯汀及聖安東尼奧（Dallas, Houston, Fort Worth, Austin, San Antonio）五市戒備。

有關調動時機敏感，引起關注，外界認為這是為了應對大選期間可能發生的騷動。霍士新聞（Fox News）報道指，事件觸動當地民主黨官員神經，認為當局有意派警衛軍人員到各個票站，製造不安氛圍。

民主黨的奧斯汀Steve Adler發聲明，淡化大選騷動憂慮。他呼籲市民要對票站安排有信心，強調未有聽聞會出現騷動。阿博特未回應查詢，軍方則稱尚未收到指示會去票站。

【美國大選】美國民眾憂大選釀暴亂 預先囤積槍械、廁紙【下一頁】

【美國大選】600組織據報與中國共產黨有關 或影響大選【下一頁】

不過，確實有不少美國人擔心發生騷亂，尤其今年暑假期間的種族不公示威浪潮，部分人乘亂搶掠的畫面仍歷歷在目，難免有人擔心重現，有民眾及早儲備槍械及子彈，並囤積糧食作準備。

報道指，甚至有民眾計劃在大選當日逃往較偏遠地區，亦有民眾修築地下室，以躲避可能出現的暴力事件。

責任編輯：林建忠

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html