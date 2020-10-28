【新冠肺炎】香港機場今日起試用快速檢測 陳肇始：可加快和便利過關時間

食物及衛生局局長陳肇始今早接受電台訪問時表示，本港機場於今日（28日）正式試用新型冠狀病毒快速測試，料約一小時內便有結果。她指，長遠來看人流慢慢恢復，因此需要新技術去加快和便利過關時間，這個亦是全世界的大趨勢，同時當局也會比對快速測試的準確度及敏感度等。

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她又指出，社會開始進入新常態，許多生活也漸恢復，政府聽到市民對跨境的訴求，已評估內地廣東省的風險非常低，疫情控制得十分好，加上當地許多天已沒有出本地個案，因此若持有陰性檢測來港，可豁免14日檢疫。從長遠看，可放寬至其他極低風險的國家及地區，但要有序地去做，並不能同一時間放寬。

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另外，她亦提及當局正計劃在港島、九龍、新界東及新界西，各設一個較長期檢測中心，但現時仍有待招標，未知價錢多少，但冀望不要過高，讓市民接受。

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責任編輯：潘曉豐