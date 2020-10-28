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【異動股】中集曾飈逾9%　上季多賺逾21倍

即市財經 11:04 2020/10/28

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中集曾飈逾9%　上季多賺逾21倍

中集 （02039） 第三季績佳，今早股價飈升，最多升9.2%，盤中高見10.8元， 現價報10.72元，升8.4%，成交額2435萬元。中集公布，首9月淨利潤6.98億元（人民幣，下同），按年升9.62%。當中，第三季度淨利潤8.8億元，按年飆21.24倍。

該公司指出，上半年受疫情影響，全球經濟貿易出現大幅下滑，集運需求跌入低谷，客戶普遍減少了對新箱的採購。但隨着歐美疫情解禁之後進口需求的激增， 以及二季度以來中國出口的持續改善，集運需求出現大幅回升，客戶在三季度恢復並加大了對新箱的採購力度，三季度集裝箱平均箱價同比去年有較大幅度提升，這使得今年集裝箱行業整體利潤率達到較好水準。

首三季，中集實現乾貨集裝箱累計銷量59.49萬TEU，雖然同比減少17.09%，但同比跌幅相比半年度時收窄超過20%； 冷藏箱累計銷量8.41萬TEU，同比減少3.2%。

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編輯：吳敏芳

香港股票 中集集團（02039）

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