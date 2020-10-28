▲ 曾聘公關抹黑美斯沙維等球星 巴塞主席涉貪辭職

西班牙甲組足球聯賽巴塞隆拿主席巴杜美（Josep Maria Bartomeu）宣布，他與董事局全體成員辭職，即時生效。巴杜美表示， 這是經過認真考慮和平靜的決定，已獲得全體董事同意。巴塞所在地加泰隆尼警方據報正調查巴杜美貪污及瀆職的罪嫌。

巴塞在未來3個月將舉行主席選舉，選出巴杜美的繼任人，選舉料較預期早舉行，由一個臨時董事局負責。巴杜美任期原定於明年屆滿。

巴塞的「反巴杜美派」的球員：

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較早前，西班牙多個媒體報道，加泰隆尼亞政府拒絕按照巴塞要求，頒令禁止舉行針對巴杜美和管理層的不信任投票。巴杜美當時回應稱，他不會主動離開巴塞，也沒有理由要他引咎辭職。

巴杜美曾與美斯（Lionel Messi）等球星不和，被指聘請公關公司抹黑他們，這名阿根廷球星今夏一度要求離隊，但最終決定留下。巴塞的「反巴杜美派」的球員，還有沙維、碧基、佩奧爾等。

加泰羅尼亞警方上月據報已開始調查巴杜美貪污及瀆職罪嫌。報道指，警方懷疑巴杜美以權謀私，可能出現「經濟犯罪」，希望盡快完成調查，決定是否檢控他。

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責任編輯：鄧燕君