  • 26°C
香港時間 : 20201028日 (三) 11:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趕出貨】啟德天寰業主齊齊賺　唯獨一位輸錢走人

股樓投資 11:00 2020/10/28

分享：

雖然新盤群起登場，可見市道回暖，惟仍有個別業主趕出貨，寧願蝕讓離場，其中以供應較多的地區最受影響，以啟德為例，近年都有多個新盤登場，且陸續脫離3年的禁售期，故二手買賣漸漸增多，市場消息指，啟德天寰有買家於三年前以建築期付款方法入市，近日急於套現，終蝕約90萬元離場。

【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？【下一頁

據報，天寰3座低層D室，實用343平方呎，一房間隔，原業主於2017年6月，以799.95萬元一手買入單位，早前開價800萬元放盤，因急於套現，終連減三口價共52萬元，以748萬元易手，持貨三年，賬面蝕52萬元，即物業期內貶值6.5%，若連佣金及釐印費等開支，估計實際蝕約90萬元，

資料顯示，原業主當年選用建築期付款及發展商提供的二按優惠入市，故可獲折扣相對即供付款少，而成交價亦貴上一層單位近兩成，由於當年購入價貴，加上業主趕出貨，終促成今次蝕讓。翻查成交紀錄，天寰至今共錄12宗二手買賣，業主全部賺錢，最少帳面賺近7%。由此可見，相信上述成交只是個別事件。

【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黄卓賢

相關文章

【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景
2020/10/27
【買家唔忿氣】柏傲莊抽極都唔中　轉買荃灣柏傲灣　享高層海景
【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？
2020/10/27
【買樓理財】樓都唔睇　照花逾千萬入市　業主用乜吸引買家？
二手市場 啟德 天寰

下一篇文章

【源‧來自有機@iM網欄】 橄欖油名稱林林種種 應該如何選擇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【國泰裁員】冇左份工使乜驚 又多一間大企業增人手 康業招攬前空中服務員加盟物管行業
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【大行點睇】又一隻紅底車股　高盛上調呢隻股目標價至100元　距現價仍有逾7成升幅
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【低水筍盤】同係新世界盤 樓齡5年元朗盤呎價僅1萬頭 市中心3房價買到呢個屋苑4房
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【筍盤推介】 近市中心上車3房筍盤 裝修企理有山河開揚景 樓價都係「5球」幾
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房
【業主急沽貨】新盤搶客業主更急走貨 柏蕙苑劈14%沽 代理：買家2房價買到3房