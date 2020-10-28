【趕出貨】啟德天寰業主齊齊賺　唯獨一位輸錢走人

雖然新盤群起登場，可見市道回暖，惟仍有個別業主趕出貨，寧願蝕讓離場，其中以供應較多的地區最受影響，以啟德為例，近年都有多個新盤登場，且陸續脫離3年的禁售期，故二手買賣漸漸增多，市場消息指，啟德天寰有買家於三年前以建築期付款方法入市，近日急於套現，終蝕約90萬元離場。

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據報，天寰3座低層D室，實用343平方呎，一房間隔，原業主於2017年6月，以799.95萬元一手買入單位，早前開價800萬元放盤，因急於套現，終連減三口價共52萬元，以748萬元易手，持貨三年，賬面蝕52萬元，即物業期內貶值6.5%，若連佣金及釐印費等開支，估計實際蝕約90萬元，

資料顯示，原業主當年選用建築期付款及發展商提供的二按優惠入市，故可獲折扣相對即供付款少，而成交價亦貴上一層單位近兩成，由於當年購入價貴，加上業主趕出貨，終促成今次蝕讓。翻查成交紀錄，天寰至今共錄12宗二手買賣，業主全部賺錢，最少帳面賺近7%。由此可見，相信上述成交只是個別事件。

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