【宏觀中國】路透綜合機構預測　明年中國經濟增長預測上調至8.4%

歐美正陷入第二、三波疫情困擾，個別歐洲國家甚至準備再度封城，經濟重啟之路可調遙遙無期。但另一邊廂，中國成功控疫，市場對中國經濟前景愈加有信心。

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引述路透社對30多家機構的調查，普遍預期中國經濟將繼續在復甦的軌道。由於歐美疫情反覆，最新預測今年第四季中國經濟增速為5.8%，較7月時的調查向下修訂了0.3個百分點。

然而，機構對明年中國經濟前景仍然樂觀，預測明年增速可達8.4%，較上次調查向上修訂了0.4個百分點。

因此，在中國經濟回穩之下，不少分析估計中國再推刺激措施的機會不大。例如，植信投資首席經濟學家連平指，第四季在積極財政政策和穩健貨幣政策支持下，消費進一步回暖，出口保持增長，投資增速有望加快，料財政政策不再加碼，貨幣政策趨向穩定。

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至於中國經濟的不確定性，包括歐美進入冬季，可能令疫情進一步反彈，或令全球經濟陷入停擺；還有美國大選若出現爭議，可能出現內亂狀態，都會為第四季經濟帶來風險。

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記者：林衛