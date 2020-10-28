【太古賣產?】 傳太古地產擬近100億元 出售太古城中心一座商廈

太古地產(01972)突再傳出放售本港項目。消息指，太地旗下的太古城中心一座商廈獲地產私募基金基匯資本以近100億元洽購，交易傳快將達成。太古地產、同系太古A(00019)和太古B(00087)齊齊停牌。太古地產和基匯資本俱未評論有關傳聞。

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根據官網資料，太古城中心一座坐落於港島東區，太古城中心商場上蓋，為樓高21層的甲級寫字樓，租户包括惠普，AT&T和三井住友保險等。該物業總樓面面積約62.9萬平方呎，若以100億元售出，呎價料達16000元。

太地近年不時出售本港項目，包括又一城，太古城中心三和四座，和位於北角和九龍灣的寫字樓，近期亦部署出售太古城第6期停車場車位。無獨有偶，基匯近年都参與當中部分交易，包括於前年向恒力集團買入太古城中心三及四座部分權益，及去年買入北角英皇道625號寫字樓。

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