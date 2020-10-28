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【滙豐股價】滙豐股價跌4%、渣打插半成　研派息不敵美銀行股連瀉兩日

即市財經 10:32 2020/10/28

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滙豐昨日股價急升半成，周三明顯回吐

滙豐HSBC （00005） 昨日公布業績時預告考慮明年派發「較保守」股息，重燃市場對滙豐派息憧憬，令滙豐股價急彈5.4%。不過，隔夜美國否定大選前推出刺激經濟方案，美股三大指數轉跌，金融股為其一重災區，摩根大通（美：JPM）、富國銀行（美：WFC）連續兩日下跌，滙豐今早股價跌近4%，渣打 （02888） 股價更跌半成，暫報38.2元。

至上午10時27分，滙豐股價最多跌4.3%，低見32.35元，最新跌3.4%至32.65元，成交6.75億元。

滙豐近期從低位反彈，一個多月間從低位回升近兩成。

滙豐昨日表示，董事會正考慮是否就2020年派發一次較為保守的股息，需視乎明年初的經濟情況及及徵詢監管機構的結果而定，預計明年2月會有最終決定，將於全年業績時一併公布。

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編輯：麥德銘

香港股票 渣打集團（02888） 銀行 派息 滙豐控股（00005）

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