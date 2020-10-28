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【港股追蹤】平保績後股價下挫 更遭大行削目標價

股樓投資 10:27 2020/10/28

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進入季度業績期尾聲，昨日（27日）除滙豐控股（00005）外，內險股龍頭中國平安（02318）亦在收市後公布第三季業績，期內純利跌幅雖然有所收窄，符合市場預期，惟股價未見太大支持，今早（28日）低開後，現時跌超過2%。

集團公布，截至今年9月底止，首三季純利按年下跌20.5%，至1,030.41億元（人民幣，下同），跌幅較上半年29.7%，已經有所收窄。

期內收入按年微升2.5%，至9,951.22億元，同樣較上半年有輕微好轉。實現營運利潤1,086.92億元，按年上升4.5%。

截至9月底，首三季壽險及健康險業務實現營運利潤按年上升9.2%，至754.46億元；實現新業務價值則按年下跌27.1%，至428.44億元，新業務價值率跌12.4個百分點至35.7%，也與市場預期相若。

季績公布後，多間大行對股份目標價都有所調整。其中以為睇得較牛的滙豐研究，將目標價由128元，下調至116元；花旗及瑞銀兩間傳統券商，則分別下調目標價至103元及104元，花旗直言平保業務明年才會開始復甦，瑞銀則下調新業務價值預測；大和雖然提高對平保的目標價，但只提高至85元，以現價計，升幅不足5%。可見大行普遍對這份業績未算受落。

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記者：葉志偉

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