【美國大選】特朗普競選網站遭黑客攻擊　稱已掌握新冠肺炎相關內部信息

▲ 外國媒體指，美國總統特朗普的競選網站在香港時間今（28日）早遭短暫的黑客攻擊。

距離美國大選舉行僅餘一周的時間，除了總統候選人落力拉票外，黑客集團也積極展開干擾活動。據外國媒體指，美國總統特朗普的競選網站在香港時間今（28日）早遭短暫的黑客攻擊。黑客疑獲得了網站伺服器後台的訪問權限，並聲稱已掌握新冠病毒相關的內部信息以及其他詆毀特朗普的資訊，威脅公開。

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據外國媒體紐約時報報道指，香港時間今早7時，特朗普競選網站中的「關於」頁面遭改頭換面，換成了一段JavaScript，並模仿FBI寫著「這個網站已被查封」的標題。而內容則寫著「世界已受夠特朗普每天傳播的假新聞」、以及「是時候讓世界知道真相了」，疑是特朗普反對者的做法。

▲ 香港時間今早7時，特朗普競選網站中的「關於」頁面遭改頭換面，換成了一段JavaScript，並模仿FBI寫著「這個網站已被查封」的標題。（網上圖片）

黑客更聲稱自己已掌握了與新冠肺炎病毒起源相關的內部信息及詆毀特朗普的信息，並提供兩個加密貨幣Monero地址，一個地址是給予盼能將信息公佈的人；另一地址則是予希望能保密的人。黑客指會在一個未指定的截止日期後，將兩方的加密貨幣總數進行比較，較高的總數將決定如何處理這些數據。

在黑客攻擊發生後幾分鐘，網站就恢復了原來的內容。特朗普競選宣傳部主任Tim Murtaugh隨後也證實了是次黑客攻擊事件，但他強調未有暴露任何敏感數據，並正與執法部門合作。

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責任編輯：曾曉汶