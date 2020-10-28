【新股IPO】輝煌明天1351即日（28日）起招股　入場費約2222元

▲ 輝煌明天周三（28日）至11月2日中午公開招股，集資約1.4億元。

移動廣告公司輝煌明天 （新上市編號：01351） 周三（28日）至下周一（11月2日）中午公開招股，招股價介乎1元至1.1元，計劃共發行1.25億股，集資最多1.4億元，一手（2000股 ）入場費2222.17元。輝煌明天預計11月2日定價，11月11日掛牌。獨家保薦人為大有融資。

輝煌明天於2015年成立，主要為中國客戶提供一站式定制廣告服務，涵蓋宣傳計劃、廣告製作和投放及發佈後監察。公司於2017年、2018年及2019年的純利為3086萬元、4238.6萬元及3843.4萬元，收入則分別為1億元、2.5億元及2.8億元。

是次公司引入了2名基石投資者，分別為Fun-Platform Holdings Limited及興長國際，合共認購約3860萬元。

輝煌明天表示，是次集資所得的資金約64 .9%用於接受更多於媒體發佈商投放廣告的客戶廣告訂單，藉此擴展中介服務；約21 .3%用於擴展營銷、客戶服務及設計團隊，以擴大客戶群；約10 .5%用於研發以及提升信息技術及數據管理平台系統；其餘則為營運資金。

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編輯：袁諾曦