【太古賣產】太古地產：持續投資及拓展香港市場　擬百億售太古城中心1座（第三版）

▲ 市傳太古再出售太古城中心商廈物業，太古及太古地產中午發通告指未就出售達成協議。

太古 （00019） 及太古地產 （01972） 證實或再出售香港商業物業資產。繼首席拆售太古城中心車位後，太古地產稱，正商討可能出售其位於太古城中心商廈（位於太古城英皇道1111號的多層辦公樓）權益，惟現時並未就出售太古城中心商廈達成協議。太古系不足兩周再出售香港資產，加上旗下國泰航空 （00293） 停止國泰港龍航空運作，同時國泰裁員，引起市場對太古撤資的憂慮。太古地產發言人稱，太古地產將繼續投資香港。

太古接連賣產，兩周前拆售太古城車位，詳見【下一頁】

太古地產發言人強調，太古地產近年決定出售部份非核心資產，符合公司長遠增長的策略，提供機遇讓資金流轉，以發展在建項目、投資新項目、及繼續拓展核心資產，包括太古坊及太古廣場社區。

太古地產心繫香港，將持續積極投資及拓展香港市場，此長遠策略堅定不變。

發言人又指，太古地產正於香港發展多個全新住宅項目，包括最新推出、位於星街小區的EIGHT STAR STREET，以及分別位於黃竹坑站及柴灣的兩個住宅項目。

太古主席施銘倫指，對香港仍有信心，詳見【下一頁】

對於擬出售太古城中心商廈，太古地產發言人指，現正進行商討，可能導致出售太古城中心商廈的權益，但現時並未就出售事項達成協議。

據香港經濟日報早前報道，太古地產旗下太古城中心第一座商廈，獲財團以近100億元洽購，料短期內易手，呎價近1.6萬元。據了解，以基匯資本奪得呼聲最高。

國泰航空裁8500職位，詳見【下一頁】

太古地產2018年已售太古城中心部分商廈權益

太古周三股價跌幅0.3%，報36.75元，成交4790萬元；太古地產復牌股跌幅也收窄，全日跌0.2%，報20.55元，成交2800萬元。

太古地產2018年已出售太古城中心第三座部分樓面及第四座全幢，當時作價150億元，每呎呎價達1.9萬元。太古系近十年不時出售商業地產項目，包括2011年出售九龍塘又一城，去年又出售鰂魚涌英皇道625號商廈權益。

（第三版加入太古地產回應；第二版加入太古系通告內容）

相關文章：

太古擬分拆風力發電業務到挪威上市 料本季完成

【國泰裁員】陳智思：國泰裁員唯一出路 看淡疫苗發展與國泰管理層唱反調

強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產 https：//bit.ly/37qqzbT

編輯：麥德銘