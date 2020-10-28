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【太古賣產】太古、太古地產午後復牌　未就出售太古城中心1座達成協議

即市財經 12:40 2020/10/28

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市傳太古再出售太古城中心商廈物業，太古及太古地產中午發通告指未就出售達成協議。

太古 （00019） 、太古地產 （01972） 公布，現就可能出售其位於太古城英皇道1111號的多層辦公樓權益進行商討，現時並未就出售事項達成協議，兩公司將於午後復牌。太古及太古地產上午9時57分中途停牌，據香港經濟日報報道，太古地產旗下太古城中心第一座商廈，獲財團以近100億元洽購，料短期內易手，呎價近1.6萬元。據了解，以基匯資本奪得呼聲最高。

太古停牌前報36.35元，跌1.4%；太古地產則報20.35元，跌1.2%。

太古接連賣產，兩周前拆售太古城車位，詳見【下一頁】

太古地產2018年已出售太古城中心第三座部分樓面及第四座全幢，當時作價150億元，每呎呎價達1.9萬元。太古系近十年不時出售商業地產項目，包括2011年出售九龍塘又一城，去年又出售鰂魚涌英皇道625號商廈權益。

（第二版加入太古系通告內容）

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編輯：麥德銘

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