工業氣體市場需求日增 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT 背靠河鋼集團 前景秀麗

隨著技術進步，現時工業氣體應用日趨廣泛，包括於生產鋼鐵、石化、其他化學品和電子產品時等均對工業氣體有龐大需求，加上近年在政府的支援下，國內宏觀經濟穩定增長，令下遊行業的需求繼續增長，工業氣體市場規模由 2014的898 億（人民幣，下同）發展至去年的1,477億，複合年增長率近10.5%，估計至2024年市場更會進一步增至2,275億。自2007年起開始營運的CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.（下稱 CGII HLDGS），便受惠當中增長，加上公司與具國家背景的河鋼成員集團關係密切，預料增長潛力龐大。

成立短短12年，去年CGII HLDGS以收益計算已成為京津冀區域第二大的工業氣體供應商。京津冀區域包括北京、天津及河北省，為華北最大的城市化都市區域，以及按收益計為中國工業氣體領先區域市場，按收益計算，京津冀區域工業氣體市場佔2019年中國工業氣體總市場約17.3%，而當中鋼鐵業佔最大消耗量，進一步可見CGII HLDGS的潛力。

管道氣體業務收益穩定

工業氣體主要是指氧氣、氮氣、氬氣、氫氣、二氧化碳，以及一些特種氣態化合物等，主要分銷模型可分為透過管道輸送、透過貨車運送液化氣體及氣瓶銷售等三種，當中管道輸送模式佔整體市場總產量超過六成。現時CGII HLDGS的主要業務便為空氣分離裝置生產的管道工業氣體，約佔公司整體收益七成，收益穩定，且較少受到市場波動所影響；而CGII HLDGS同時亦有向非現場獨立終端客戶生產及供應液化工業氣體、液化天然氣及氣體輸送服務等，涵蓋整個工業氣體市場，加強CGII HLDGS的創收能力及提高整體營運效率。

現時，CGII HLDGS有四個工業氣體生產廠房、一個二氧化碳生產廠房，以及一個液化天然氣生產廠房正在運作，另有一個正在開發中的工業氣體生產廠房、以及一個壓縮天然氣及液化天然氣加氣站，均位於河北省唐山市不同地點。截至今年6月30日，CGII HLDGS的氧氣、氮氣及氬氣總設計產能分別為每小時218,500、247,000 及7,785標準立方米/小時。

生產工序成本低高效益

CGII HLDGS與國有企業河鋼集團及成員集團關係密切，河鋼集團旗下河鋼股份是CGII HLDGS的控股股東之一，雙方既是客戶關係亦是業務夥伴。自2007年成立以來，CGII HLDGS一直為河鋼成員集團部分成員公司的獨家管道工業氣體供應商，部分供應合約期更長達30年至2037年，合約規定向CGII HLDGS採購每種管道工業氣體產品的每月最低採購量，以及為電價波動提供空間的價格調整機制，令CGII HLDGS擁有穩定和可預測的盈利。此關係亦令河鋼可享受具競爭力的價格且穩定可靠的管道工業氣體供應，雙方互相補足，互惠互利。

除高效且穩健的業務模式外，CGII HLDGS亦有先進專有技術推動的高效生產工序，擁有具備設計和開發氣體生產解決方案能力的專門工程師團隊，以及自動化的管道及液化工業氣體生產流程。公司更曾獲河北省科學技術廳認可為「科技小巨人」及獲中國鋼鐵工業協會和中國金屬學會頒發「冶金科學技術獎」，足證公司擁有先進、可靠及具成本效益的生產程序及技術，在生產精度、效率和生產成本等均優於同業。事實上，以上多項優勢令CGII HLDGS於過去數年的業績不斷穩步上揚，收益和年內溢利分別由2017的約10.27億元及約8千萬元增加至2019年的約13.05億元及約1.34億元。

受惠國家政策 發展潛力大

此外，近年中央銳意發展及整合京津冀區域，2015年發佈的《京津冀協同發展規劃綱要》便提到優化該地區的綜合發展，指示及支援不同區域發展自身優勢並以互補發揮最大協同作用。CGII HLDGS所在的河北省唐山市正是以是鋼鐵生產而聞名，通過政府重新分配資源和整合，預料河北省的工業氣體將創造出新市場。同時更好的基礎設施還將降低銷售液化工業氣體的物流成本，並將有助擁有國企背景的CGII HLDGS進一步擴大市場份額，以及鞏固在京津冀區域的領先地位。

展望未來，CGII HLDGS將豐富工業氣體產品組合，繼續擴大客戶群到更多元化的行業，以及利用以往成功的經驗為其他大型國有企業服務，發展京津冀區域內外，策略性擴大地理覆蓋範圍。而CGII HLDGS董事會目前正計劃在可見未來向股東派發不少於公司純利的40%的股息，可見公司前景理想，有實力成為中國市場領導者和最具影響力的工業氣體供應商。

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