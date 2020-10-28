  • 25°C
香港時間 : 20201028日 (三) 10:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】人幣中間價逆周期因子淡出使用　人幣中間價跌206點子創近兩周低

即市財經 09:14 2020/10/28

分享：

【人民幣】人幣中間價逆周期因子淡出使用　離岸人民幣續跌下試6.72關

中國外匯交易中心證實，人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。市場認為，此舉等於放手讓市場供需決定匯率，預期人民幣雙向波動或將加大。人民幣兌美元中間價今日下調206點，連跌4日，報6.7195，為約一周以來首度低於6.7關，並屬近兩周低。離岸人民幣則跌轉升，今早低見6.7191，下試6.72關口，最新報6.7144，。

在岸人民幣昨日日盤收報6.7157兌一美元，創近兩周新低，較上一交易日下跌172個基點。人民幣中間價報6.6989，調貶264個基點。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值了近4%，人民幣對美元即期滙率升值了3.7%，離岸人民幣對美元滙率的累計升值幅度近3.8%。人行本月早些時候已經將遠期售滙外滙風險準備金率從20%下調為0，延緩人民幣升值步伐。

相關文章：

【中美角力】橋水達利奧：人民幣未來將取代美元　現為中國推動國際化良機

【螞蟻IPO上市】螞蟻集團CEO：數字人民幣不同電子支付工具 對螞蟻是正向增量

【人民幣】渣打料人幣明年衝6.4 定存滙息總回報逼7厘

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯：吳敏芳

外滙 人民幣

上一篇文章

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展　近2000億超購56倍、回撥增至1成（不斷更新）

下一篇文章

【螞蟻上市】拆解螞蟻集團賺錢引擎 原來電子支付已非主力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌