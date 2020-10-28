【人民幣】人幣中間價逆周期因子淡出使用　人幣中間價跌206點子創近兩周低

▲ 【人民幣】人幣中間價逆周期因子淡出使用 離岸人民幣續跌下試6.72關

中國外匯交易中心證實，人民幣兌美元中間價報價模型中的「逆週期因數」淡出使用。市場認為，此舉等於放手讓市場供需決定匯率，預期人民幣雙向波動或將加大。人民幣兌美元中間價今日下調206點，連跌4日，報6.7195，為約一周以來首度低於6.7關，並屬近兩周低。離岸人民幣則跌轉升，今早低見6.7191，下試6.72關口，最新報6.7144，。

在岸人民幣昨日日盤收報6.7157兌一美元，創近兩周新低，較上一交易日下跌172個基點。人民幣中間價報6.6989，調貶264個基點。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值了近4%，人民幣對美元即期滙率升值了3.7%，離岸人民幣對美元滙率的累計升值幅度近3.8%。人行本月早些時候已經將遠期售滙外滙風險準備金率從20%下調為0，延緩人民幣升值步伐。

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編輯：吳敏芳