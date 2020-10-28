【港股市況】恒指黑期跌26點　道指期貨跌119點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，多國疫情持續惡化，加上臨近美國總統大選，道指跌222點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約100點，恒指料開報24887點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） ADR再闖新高，可留意相關股份表現。

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焦點新聞︰

【開市9點半】科技股牛氣冲天 騰訊ADR新高撲600元 阿里巴巴ADR亦破頂

【一文業績】一文看清企業業績 滙豐第3季稅前少賺36%考慮明年恢復派息

即市走勢︰

【08：30】恒指黑期跌26點，報24723點；道指期貨跌119點，報27246點。

【07：50】新股內房公司金輝控股 （09993） 以每股4.3元定價，香港公開發售部分共錄得1.66萬人認購，超額認購0.72倍，1手中籤率100%。

【新股IPO】金輝控股9993超購0.72倍 1手中籤率100%（附分配結果）

【07：30】金管局今晨向市場注資63.78億港元，令銀行體系結餘增加至4496.36億元。

【螞蟻上市】金管局今晨注資63.78億元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】道指收報27463點，跌222點或0.8%；標指收報3390點，跌10點或0.3%；納指收報11431點，升72點或0.64%。

港股ADR收報24887點，升100點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報33.36元，跌0.44元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報594.83元，升9.83元或1.7%。恒指夜期收報24816點，升99點，高水29點。

道指續跌222點港股ADR升100點 紐約期油升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩