【恒指夜期+ADR】滙豐倫敦失守32關　阿里巴巴ADR跌穿300元　歐美股市慘淡恒指夜期大低水367點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

期指周四結算，夜期最多跌逾200點，低見24295點，歐洲疫情嚴峻，滙豐股價經歷反彈後，走勢再度偏軟，今日跌3.4%，倫敦股價再下跌，美股開市後，滙豐跌穿32元關，較港收市價再低2%。

歐美疫情依舊嚴峻，外圍股市未止跌，拖累恒指在重磅股騰訊 （00700） 領軍並升越600元大關的前提下，仍然輕微走低，收市報24709點，跌78點。

截至【02：04】 折算港元 與港比較 騰訊ADR 588.23 -2.1% 阿里巴巴ADR 298.09 -3.0% 網易ADR 134.01 -3.2% 京東ADR 311.40 -3.0% 百濟神州ADR 179.88 -0.2% 滙豐ADR 31.81 -2.6% 國壽ADR 17.62 -2.7% 中移動ADR 48.70 -0.7% 中概新股：萬國數據ADR一度失守招股價 萬國數據 80.70 -0.2%

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【02︰06】夜期跌258點，變動不大。

【01︰10】夜期跌267點，報24333點。

【23︰00】恒指夜期報24347點，跌253點，低水362點。阿里巴巴（BABA，港：09988）在美掛牌ADS亦弱勢，報307.65美元，換算香港價報約298元，較香港收市價307.4元低。

【23︰00】平安壹賬通參與中小企融資擔保計劃

【22︰50】王冬勝致函亞洲員工 重申「集團增亞太區投資」

【22︰30】國泰新合約糾紛未止 資方：無意安排勞工處三方會談

【21︰30】夜期跌121點，收報24479點。

【20︰41】恒指夜期跌勢擴大，報24443點，挫157點，低水266點。

【20︰35】國壽首3季純利按年倒退18.4% 斥資90億人幣投資不動產

【19︰30】阿里巴巴傳售印度綫上零售商BigBasket股權

【18︰43】恒指夜期報24578點，跌22點，低水131點。

【17︰23】恒指夜期早段報24551點，跌49點，低水158點。

【16︰30】即月期指收報24600點，跌117點，低水109點。

【16：10】恒生指數收報24708點，跌78點。騰訊 （00700） 升2.7%，升穿600元大關，阿里巴巴 （09988） 升近2.5%，比亞迪 （01211） 升逾5%，三股逆市同創新高。

【16：00】恒生指數U盤前跌75點，報24712點。

【15：29】道指期貨續跌逾200點，拖累港股尾市向下，恒生指數跌100點，報24686點。

【15：16】I.T （00999） 升11%，高見1.12元。I.T發盈警，預期半年將錄得虧損不少於3億元，去年同期淨虧損約 7100萬元。

【沈嘉偉旗下】I.T盈警 半年至少蝕3億元

【15：00】內地股市向上，上證升近0.5%；深證升近0.9%；創業板指升0.7%。

【14：46】騰訊 （00700） 升勢略為回順，最新報599.5元，升近2.5%。

【14：35】港股再回軟，恒生指數跌5點，報24781點。

【14：22】眾安在綫 （06060） 升逾6%，高見41.85元。早前就H股全流通計劃提出申請的眾安在綫公布，今日收到中證監對轉換該公司9.5億股內資股為H股的申請的正式批准。

眾安在綫9.5億股內資股獲批轉H股現升近半成 股東百仕達飈逾兩成半

【14：16】港交所 （00388） 午後升幅擴大至4%，高見379.8元，試380元關口。

【14：04】大市轉升，恒生指數升42點，報24829點。騰訊 （00700） 升穿600元關口，高見603元創上市新高，最新報602元，升2.9%。

【13：39】騰訊 （00700） 升2.5%，觸600元大關。

【13：22】縱橫遊 （08069） 續挫17%，破底低見0.29元，成交185萬元。

【13：19】中集集團 （02039） 升近一成，破頂高見10.9元。中集首9月淨利潤6.98億元人民幣，按年升9.62%。當中，第三季度淨利潤8.8億元人民幣，按年飆21.24倍。

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【13：13】比亞迪 （01211） 升幅擴至5.3%，破頂高見148.9元。

【13：09】港交所 （00388） 午後升幅擴大至近2%，高見372元。

【13：08】太古地產 （01972） 復牌後跌近1%，報20.4元；太古 （00019） 跌0.5%。

【太古賣產】太古、太古地產午後復牌 未就出售太古城中心1座達成協議

【13：00】港股午後初段跌近70點，報24720點。

【12：00】恒生指數中午收報24727點，跌59點。阿里巴巴 （09988） 升近3%；騰訊 （00700） 升2%，兩股齊創新高，金融股向下，滙豐 （00005） 回吐近3%；渣打 （02888） 跌逾4%。恒生科技指數半日報7626點，升78點或1%。

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴升3%再創新高 逾1000沽盤排隊310元價位先行獲利

【11：44】港股中午收市前跌約85點，報24701點。

【11：42】恒生科技指數升0.9%，報7617點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升近0.2%；深證升0.5%；創業板指升0.5%。

【11：28】港股跌幅進一步收窄至約60點。

【10：54】大市跌幅收窄至約100點，恒生指數跌105點，報24681點。滙豐 （00005） 跌幅收窄至近3%，報32.8元。

【10：54】阿里巴巴 （09988） 升2.8%，報308.4元創新高。

【10：49】部分科技股逆市造好，其中美團點評 （03690） 升幅擴至逾4%，高見277.2元。

【10：45】萬洲國際 （00288） 股價績後升幅擴大至一成，高見6.88元。

【10：39】港股最新跌約155點，報24631點。單是滙豐 （00005） 個股已推低大市68點。

【10：26】港交所 （00388） 逆市升1.3%，高見369.8元，上試重上370元水平。

【10：19】僑雄國際 （00381） 股價回吐近2成，低見0.248元。

【10：18】華晨中國 （01114） 股價續跌逾4%，低見6.44元。華晨中國母公司華晨汽車集團日前出現債務違約。

【10：10】滙豐 （00005） 跌幅擴至4.1%，報32.4元。大市跌近200點，報24590點，跌197點。

【10：06】康希諾生物 （06185） 跌逾5%，低見156元。康希諾首9個月虧損擴大至1.76億元人民幣，而去年同期虧損9347.4萬元人民幣，每股虧損78分人民幣。

【09：57】太古系中途停牌，太古地產 （01972） 停牌前報20.35元，跌1.2%；太古A （00019） 停牌前報36.35元，跌1.4%。報道指，太古地產旗下太古城中心第1座商廈，獲財團以近 100億元洽購，料短期內易手。

【太古賣產】太古、太古地產中途停牌 傳百億售太古城中心1座

【09：55】ATM逆市造好，阿里巴巴 （09988） 升2.2%；騰訊 （00700） 升1.1%；美團點評 （03690） 升1.2%。

【09：52】滙豐 （00005） 跌3.4%，低見32.55元；渣打 （02888） 跌近4%，低見38.5元。另外，恒生 （00011） 跌1.5%；東亞 （00023） 跌0.6%；中銀香港 （02388） 跌1.6%。

【滙豐股價】滙豐股價跌4%、渣打插半成 研派息不敵美銀行股連瀉兩日

【09：50】中國國家文化產業 （00745） 續升近五成，高見0.184元。

【09：48】內銀股向下，建行 （00939） 跌1.1%；工行 （01398） 跌0.9%；中行 （03988） 跌1.6%；農行 （01288） 跌1.1%。

【09：46】比亞迪 （01211） 逆市升3%，高見146.2元。

【09：43】港股早段跌幅擴大至近100點，恒生指數報24696點，跌90點。

【09：40】滙豐 （00005） 跌幅擴至3%，報32.8元。

【09：38】萬洲國際 （00288） 績後升近8%，高見6.78元。萬洲首三季純利7.6億美元，按年跌13.2%；對應每股盈利5.15美仙。若撇除生物公平值影響，純利為8.9億美元，按年升8.5%。

【藍籌業績】萬洲國際首三季少賺13% 內地生豬價格按年大升逾倍

【09：37】金蝶國際 （00268） 跌近6%，低見19.78元。

【異動股】金蝶國際主席減持套現約6億 金蝶股價跌6%

【09：35】平保 （02318） 績後跌1.7%，低見83元。平保首三季新業務價值按年跌27.1%至428.4億元人民幣；純利跌20.5%至1030.4億元人民幣。

【內險業績】平保首三季新業務價值挫27% 營運利潤增4.5%

【09：34】北京汽車 （01958） 跌逾3%，低見3.06元。北京汽車首9個月純利按年下跌56%至17.21億元人民幣。期內，營業總收入按年下跌3%至1344.3億元人民幣。

【09：33】滙豐 （00005） 股價回吐逾2%，低見32.7元。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後股價高見596元再創上市新高，最新升1.5%，報594元。

【09：30】中信大錳 （01091） 跌近8%，低見0.385元。中信大錳公布，第一大股東及控股股東中信資源 （01205） 披露一項有關潛在出售於該集團所持股權交易。

【09：27】律政司司長鄭若驊與丈夫潘樂陶旗下的安樂工程 （01977） 升9.4%，開報1.16元。安樂工程獲獨立股評人David Webb增持。據港交所權益披露顯示，David Webb於上周二（20日）在場內增持安樂工程45.8萬股，平均價1.0456元，涉資約47.9萬元。

David Webb增持鄭若驊丈夫旗下安樂工程 持股佔比逾5%

【09：25】ATMX普遍向上，除阿里巴巴 （09988） 創新高外，騰訊 （00700） 升0.4%，開報587.5元；小米 （01810） 升近0.5%，開報21.2元；美團點評 （03690） 平開。

【09：22】恒生指數開報24773點，跌13點。滙豐 （00005） 回吐0.7%。阿里巴巴 （09988） 升近1.5%，開報304.4元創新高。

【09：16】人民幣中間價報6.7195，下調206點子。

【09：13】即月期指開報24735點，升18點。

【09：04】人行開展1200億元人民幣逆回購操作，800億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：30】恒指黑期跌26點，報24723點；道指期貨跌119點，報27246點。

【07：50】新股內房公司金輝控股 （09993） 以每股4.3元定價，香港公開發售部分共錄得1.66萬人認購，超額認購0.72倍，1手中籤率100%。

【新股IPO】金輝控股9993超購0.72倍 1手中籤率100%（附分配結果）

【07：30】金管局今晨向市場注資63.78億港元，令銀行體系結餘增加至4496.36億元。

【螞蟻上市】金管局今晨注資63.78億元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07：30】道指收報27463點，跌222點或0.8%；標指收報3390點，跌10點或0.3%；納指收報11431點，升72點或0.64%。

港股ADR收報24887點，升100點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報33.36元，跌0.44元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報594.83元，升9.83元或1.7%。恒指夜期收報24816點，升99點，高水29點。

道指續跌222點港股ADR升100點 紐約期油升逾2%

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責任編輯︰梁浩碩