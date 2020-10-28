▲ 【疫情焦點】全球累計逾4429萬確診 美國累計903萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月28日早上8時15分，全球累計44,297,431宗新冠肺炎確診病例，較上日增加267,145宗。累計1,171,694死亡個案，較上日增加4,249宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 57,903 9,034,338 232,017 意大利 21,989 564,778 37,700 西班牙 18,418 1,174,916 35,298 法國 33,272 1,242,923 35,575 德國 5,582 463,419 10,263 中國 10 85,842 4,634 香港 0 5,309（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

【BCT MPF專家一站式退休策劃 助你輕鬆儲蓄計劃未來】詳情

責任編輯：梁浩碩