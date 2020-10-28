【疫情焦點】全球累計逾4429萬確診　美國累計903萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月28日早上8時15分，全球累計44,297,431宗新冠肺炎確診病例，較上日增加267,145宗。累計1,171,694死亡個案，較上日增加4,249宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|57,903
|9,034,338
|232,017
|意大利
|21,989
|564,778
|37,700
|西班牙
|18,418
|1,174,916
|35,298
|法國
|33,272
|1,242,923
|35,575
|德國
|5,582
|463,419
|10,263
|中國
|10
|85,842
|4,634
|香港
|0
|5,309（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩