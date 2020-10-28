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【疫情焦點】全球累計逾4429萬確診　美國累計903萬

即市財經 08:25 2020/10/28

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【疫情焦點】全球累計逾4429萬確診　美國累計903萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月28日早上8時15分，全球累計44,297,431宗新冠肺炎確診病例，較上日增加267,145宗。累計1,171,694死亡個案，較上日增加4,249宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 57,903 9,034,338 232,017
意大利 21,989 564,778 37,700
西班牙 18,418 1,174,916 35,298
法國 33,272 1,242,923 35,575
德國 5,582 463,419 10,263
中國 10 85,842 4,634
香港 0 5,309（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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