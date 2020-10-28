道指續跌222點港股ADR升100點　紐約期油升逾2%

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【新股IPO】金輝控股9993超購0.72倍 1手中籤率100%（附分配結果）
道指續跌222點
美股個別發展，多國疫情持續惡化，加上臨近總統大選，道指收報27463點，跌222點或0.8%；標指收報3390點，跌10點或0.3%；納指收報11431點，升72點或0.64%。
港股ADR升100點
港股ADR收報24887點，升100點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報33.36元，跌0.44元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報594.83元，升9.83元或1.7%。恒指夜期收報24816點，升99點，高水29點。
紐約期油升逾2%
油價上升，熱帶風暴澤塔提前登陸墨西哥灣，部分石油產能關閉，紐約期油收報39.57美元，升1.01美元或2.6%。布蘭特期油收報41.2美元，升0.74美元或1.8%。
美滙指數微升
美國大選前市場觀望，美滙指數報93.09，升0.05%，歐元兌美元報1.1779；美元兌日圓報104.52。
美國10年期債息報0.77厘。
紐約期金升0.3%
避險需求帶動金價上升，紐約期金收報1911.9美元，升6.2美元或0.3%。現貨金於1905美元水平。
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責任編輯︰梁浩碩
欄名 : 金股滙行情