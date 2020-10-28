【開市9點半】科技股牛氣冲天　騰訊ADR新高撲600元　阿里巴巴ADR亦破頂

（1）港科技股牛氣冲天，騰訊（00700）ADR創新高，折算高見597.84港元，較港高12.84元，折算收報594.82港元，較港高9.82元。阿里巴巴（09988）ADR亦破頂，縱使美股偏軟，納指走勢仍較好，但仍不及中概股走勢強勁，阿里巴巴（09988）美股飈升3%，高見316.49美元，相當於306.6港元，較港收市價300元高2.2%，螞蟻集團同時招股情況熱烈，反映投資界搶螞蟻又買阿里。

即睇開市9點半重點：

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（2）螞蟻集團（06688）今天次日招股，首日反應一如預期熱烈，孖展逾1900億元，相當於超額認購約56倍，若超購20倍或以上，股份回撥後，公開發售股份佔比將增至10%，即1.67億股，即334萬手，散戶分貨機會增加。

【螞蟻IPO孖展】全城瘋搶螞蟻集團IPO孖展 錄1904億超購56倍、回撥增至1成（不斷更新）

（3）平保（02318）業績符預期，市場聚焦營運利潤增長4.5%，走出疫情影響。

【內險業績】平保首三季新業務價值挫27% 營運利潤增4.5%

（4）榮昌生物製藥開始招股，稍為避開螞蟻招股步伐，入場費門檻高，又有大型基石投資者捧場，市場不能忽視。

【新股IPO】榮昌生物製藥9955招股入場費26,313元 獲19位基石捧場

（5）AMD業績好，不過市場更關注收購行動，環球芯片巨企頻現大額收購，AMD股價跌4%，賽靈思大升8.6%。

【美股焦點】AMD上季純利大增225% 落實350億美元收購賽靈思

（6）萬國數據（09698）以80.88元定價，美股收86.1美元，仍有3%水位，明日有暗盤，周五掛牌。

【新股IPO】萬國數據定價80.88元 暫有3%水位

（7）藥明巨諾（2126）今日截止招股。

【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛 孖展錄284億元超購121倍

（8）中國氣體工業投資（01940）今日起招股，向工廠供應工業氣體。

【新股IPO】中國氣體工業投資1940招股 一手入場費3576元

（9）日本有意強化金融業發展。

【日本財相】麻生太郎：香港吸引力减弱屬機遇 研成立銀行業經濟特區

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

記者：譚志偉