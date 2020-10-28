【美股收市】 疫情惡化+大選添變數 道指再挫222點 納指喘穩

多國疫情持續惡化，美國單日確診人數破紀錄，加上臨近總統大選，美股波動加劇，道指反覆挫逾200點，納指小幅反彈。投資界預期後市仍可能出現大幅波動。

道指收報27463點，跌222點或0.8%；標指收報3390點，跌10點或0.3%；納指收報11431點，升72點或0.64%。

個股方面，晶片商AMD（美：AMD）上季純利按年大增逾兩倍。AMD亦宣布同意以換股方式收購同業賽靈思（美：XLNX），交易規模達350億美元，賽靈思原股東可用1股賽靈思普通股換取約1.7股AMD。AMD股價跌4%；賽靈思升8.6%。

今年有望首次公開招股的住宿租賃平台Airbnb，宣布選擇在納斯達克交易所上市。消息指公司擬招股集資30億美元，將成為納斯達克第三大新股集資金額，僅次於Facebook與Modelez。

科技股普遍反彈，Salesforce抽高3.4%；亞馬遜與Facebook回升超過2%；微軟業績前與蘋果分別升1.5%及1.3%。

重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)第3季純利倒退55%，收入亦跌22%，股價隨大市下滑3.2% ; 3M上季受惠個人衞生保健產品熱銷，業績好過預期，但股價滑落3%。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）升穿30，處於較高的水平，反映投資者所面臨的不確定性增加，包括疫情反彈、大選結果出現爭議、紓困方案可能無法在今年內通過等，這些因素或引發市場大幅波動。

美國總統特朗普表示，預期白宮與民主黨要待11月3日大選完成後，才可望達成新紓困計劃。他指出，白宮與國會遲遲未達成紓困協議，民主黨籍國會眾議院議長佩洛西要為事件負責。

距美國總統大選只剩一星期，已有超過6,000萬美國人完成投票，可能創下100多年來最高的投票率，而結果如何主要是看誰能拿下搖擺州份。

最新民意調查顯示，民主黨總統候選人拜登支持度目前僅領先特朗普2個百分點。在拜登次子亨特近日爆出醜聞後，特朗普支持度有所回升。

調查顯示，拜登支持度為49%，而特朗普亦有47% ; 拜登在民主黨人中的支持度只有78%，不及特朗普在共和黨中獲82%黨友支持。

與此同時，美歐的新冠肺炎確診數目持續上升，加上美國刺激措施陷入停滯，引發投資者對經濟復甦不穩的擔憂。

美國周一新增新冠肺炎確診逾6.2萬宗，累計確診達867萬宗，累計死亡人數逾22.5萬人。

數據方面，美國20大城市的樓價指數8月按年上升5.18%，勝預期，並且為兩年最大的按年升幅，反映按揭利息低企和盤源有限的競爭。9月耐用品訂單按月漲1.9%，升幅大過8月的0.4%和分析師估計的0.5%。扣除飛機和軍用設備的核心資本財貨訂單按月升1%，同樣好過預期。

數據顯示美國消費者對經濟前景的信心下降，提振了對黃金的避險投資需求。黃金期貨價格周二收高。紐約黃金期貨漲6.2美元，收報1,911.90美元。

原油期貨價格周二收高。熱帶風暴澤塔已提前登陸墨西哥灣，但分析師認為該風暴不強、對灣區能源產能影響較小。紐約期油漲2.6%，收報39.57美元。

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責任編輯：柯志宏