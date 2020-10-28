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【樓市現象】內地租客回歸? 內地家長豪付一年租金承租屯門錦華花園 平咗9%

股樓投資 01:56 2020/10/28

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新冠肺炎疫情下，內地學生暫緩來港升學，不少原於香港居住的內地人也回鄉，以往內地人愛租住的地區，如沙田、上水、粉嶺等，過去半年租金明顯下跌。

【網民熱話】35歲網民要結婚諗緊買太古城定新樓好 網友大比數投呢個屋苑一票，詳情按【下一頁

 

最近屯門錦華花園錄得一宗內地家長承租單位個案，祥益地產區域董事袁思賢表示，上述所錄成交單位為B座高層2室，實用面積348呎，兩房一廳，日前獲內地家長以月租1.1萬元租入，平均呎租為31.6元。

【低水筍盤】新盤帶旺二手 上車客火速入市 呢個荃灣屋苑仲有呎價低過萬蚊單位，詳情按【下一頁

她表示，該租客鍾情單位客廳及房間均座向東南擁開揚景觀，附設企理裝修，加上屋苑鄰近學校，方便小朋友上學，以及往返國內便利快捷，而且租客表明一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租達1,000元，減幅達9%，上述租客遂便拍板承租單位。

袁氏續稱，如以同類型單位的銀行估值約513萬元作計算，該單位的租金回報率為2.6厘。

【趁機尋盤】外籍機師放售藍天海岸1房獲5組客搶購 買家湧至東涌尋寶 代理：不要期望找到劈價盤，詳情按【下一頁

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記者：陳詠妍

疫情 錦華花園 祥益地產 屯門 新冠肺炎疫情

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