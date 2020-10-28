【樓市現象】內地租客回歸? 內地家長豪付一年租金承租屯門錦華花園 平咗9%

新冠肺炎疫情下，內地學生暫緩來港升學，不少原於香港居住的內地人也回鄉，以往內地人愛租住的地區，如沙田、上水、粉嶺等，過去半年租金明顯下跌。

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最近屯門錦華花園錄得一宗內地家長承租單位個案，祥益地產區域董事袁思賢表示，上述所錄成交單位為B座高層2室，實用面積348呎，兩房一廳，日前獲內地家長以月租1.1萬元租入，平均呎租為31.6元。

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她表示，該租客鍾情單位客廳及房間均座向東南擁開揚景觀，附設企理裝修，加上屋苑鄰近學校，方便小朋友上學，以及往返國內便利快捷，而且租客表明一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租達1,000元，減幅達9%，上述租客遂便拍板承租單位。

袁氏續稱，如以同類型單位的銀行估值約513萬元作計算，該單位的租金回報率為2.6厘。

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記者：陳詠妍