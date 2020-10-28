【美股焦點】Shopify與TikTok合作拓展電商業務　股價漲逾4%

▲ Shopify與TikTok展開合作夥伴關係。

加拿大電商公司Shopify（美︰SHOP）表示，將與TikTok合作，以幫助逾100萬的Shopify商家在抖音海外版TikTok上，更輕鬆地宣傳產品及擴大客戶群。在新的合作伙伴關係下，TikTok將為Shopify商家提供專門的渠道。Shopify股價升4.4%，報1084美元。

Shopify為一家電商服務公司，主要為商家建立網上商店，並提供支援服務。Shopify表示，合作夥伴關係將允許商家以可影片廣告的形式出售產品，TikTok用戶可以點擊廣告來購買產品，所有交易都將通過Shopify的網站進行。雙方還計劃，在未來幾個月內合作測試「新的商務功能」。

Shopify產品副總裁Satish Kanwar表示：「很高興成為第一個歡迎TikTok進入商業世界的合作夥伴，特別是現在，因為我們的客戶正準備繁忙的假期購物旺季。」

TikTok全球業務解決方案副總裁Blake Chandlee在聲明中表示：「 Shopify是幫助我們在全球發展和擴展商務能力的理想合作夥伴。」惟兩家公司均未提供有關合作的財務細節。

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編輯︰侯景成