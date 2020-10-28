【國債ETF】中國國債受捧　南方東英旗下CYB成新加坡最大ETF

▲ 中國國債受捧，資金亦流入相關的ETF。

環球央行紛紛採取低息政策，資金湧入中國債券。追蹤富時中國國債指數的工銀南方東英富時中國國債指數ETF（美元︰CYB、新加坡元︰CYC）新加坡上市一個月，資產規模已突破10億美元，成為新加坡市場上最大的ETF。

工銀南方東英富時中國國債指數ETF以6.76億美元的初始規模，於9月21日在新加坡交易所上市。南方東英表示，資金流入背後有多種因素，包括中國經濟增速轉正、人民幣升值動力持續、中國國債實現「入富」等利好消息的支撐。

南方東英指出，中國經濟復蘇進度穩中向好，國際貨幣基金組織（IMF）預測中國將是今年全球唯一實現增長的主要經濟體。同時，人民幣匯率一路高歌猛進，經濟基本面和利差優勢令做多人民幣的意願有增無減。自今年以來，離岸人民幣兌美元一度漲破6.63，觸及逾兩年新高。

另外，富時羅素在9月25日宣布，於2021年10月把中國國債納入富時世界國債指數（WGBI），使外資機構配置中國國債熱情高漲。

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編輯︰侯景成