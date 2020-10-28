  • 25°C
香港時間 : 20201028日 (三) 00:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國債ETF】中國國債受捧　南方東英旗下CYB成新加坡最大ETF

即市財經 00:41 2020/10/28

分享：

中國國債受捧，資金亦流入相關的ETF。

環球央行紛紛採取低息政策，資金湧入中國債券。追蹤富時中國國債指數的工銀南方東英富時中國國債指數ETF（美元︰CYB、新加坡元︰CYC）新加坡上市一個月，資產規模已突破10億美元，成為新加坡市場上最大的ETF。

工銀南方東英富時中國國債指數ETF以6.76億美元的初始規模，於9月21日在新加坡交易所上市。南方東英表示，資金流入背後有多種因素，包括中國經濟增速轉正、人民幣升值動力持續、中國國債實現「入富」等利好消息的支撐。

南方東英指出，中國經濟復蘇進度穩中向好，國際貨幣基金組織（IMF）預測中國將是今年全球唯一實現增長的主要經濟體。同時，人民幣匯率一路高歌猛進，經濟基本面和利差優勢令做多人民幣的意願有增無減。自今年以來，離岸人民幣兌美元一度漲破6.63，觸及逾兩年新高。

另外，富時羅素在9月25日宣布，於2021年10月把中國國債納入富時世界國債指數（WGBI），使外資機構配置中國國債熱情高漲。

相關文章︰【ETF互掛】恒生3130、南方東英3193首批ETF互掛產品掛牌　李小加：深港合作成果

【ETF互掛】南方東英推首隻ETF互掛產品　追蹤中證5G通信主題指數

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https://bit.ly/34gD1t5

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

ETF 基金 債券 新加坡 新加坡元 外資 中國

下一篇文章

【疫苗競賽】輝瑞疫苗試驗尚未達關鍵里程碑 股價受壓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【開市9點半】iBond 2020今日開賣　3手約賺1400至1500元攻略
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【新股IPO】藥明巨諾2126孖展現抽飛　孖展錄284億元超購121倍
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）