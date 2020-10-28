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【LVMH收購Tiffany】雙方傳就收購繼續談判　Tiffany有望降價售予LVMH

即市財經 00:21 2020/10/28

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Tiffany有望重新與LVMH達成交易。

全球最大奢侈品集團LVMH去年宣布收購美國珠寶品牌Tiffany（美︰TIF），涉及162億美元。然而，早前LVMH突然宣布因法國政府的介入及疫情爆發，Tiffany其後亦決定起訴LVMH。據外電引述消息指，兩家企業有望解決紛爭，降低交易價格並完成數購。

報道指，兩家企業正討論將Tiffany的收購價定於每股135美元至130美元。在最開始的162億美元收購提案中，收購價為135美元。消息稱，交易最終有機會小幅度降價，甚至變成要約收購，加快收購進程。

LVMH此前稱Tiffany在疫情期間管理不善，今年上半年表現大幅跑輸LVMH旗下的可比品牌，形容Tiffany今年的前景「非常令人失望」。

受消息影響，Tiffany股價漲4.77%，報128.68美元。

相關文章︰【LVMH棄購Tiffany】LVMH反訴Tiffany管理不善 今年前景「非常令人失望」（第二版）

【LVMH收購Tiffany】傳LVMH與Tiffany交易限期延長3個月

LVMH傳考慮要求Tiffany降收購作價 交易或現變數（第二版）

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編輯︰侯景成

 

美股 Tiffany & Co.（美：TIF） 法國 收購 珠寶

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