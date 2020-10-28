【螞蟻上市】拆解螞蟻集團賺錢引擎 原來電子支付已非主力

▲ 螞蟻集團最賺錢業務，原來已非電子支付。

金融科技巨企螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 招股反應火爆，首日已獲散戶及機構投資者踴躍「入飛」。螞蟻盈利高速增長支撐其2.4萬億元市值，但集團最賺錢武器已非公眾熟悉的電子支付，而是近年急速冒起的微貸業務。投資界認為，螞蟻集團旗下支付寶本質上是零售金融平台，擁有豐富的用戶消費數據，令其在發展微貸業務時具天然優勢，預計未來數年微貸科技業務續維持高增長、高利潤率，而成為螞蟻集團盈利增長核心引擎。

螞蟻集團各業務收入趨勢

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螞蟻集團除經營數字支付與商家服務外，微貸、理財、保險等主要歸入數字金融科技平台業務（詳見表）。若參考今年上半年業績，微貸科技已成為螞蟻最「吃重」業務，貢獻集團4成收入，超越支付業務36%的收入佔比，錄得約286億元收入（人民幣，下同）。

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螞蟻代表性信貸產品「花唄」、「借唄」分別於2014年、2015年推出，主要服務消費信貸及小微經營者信貸需求，螞蟻近兩年大力推廣兩項產品，令其促成的信貸規模不斷擴大。截至6月底，螞蟻促成的消費信貸餘額為1.7萬億元，小微經營者信貸餘額為0.4萬億元。

螞蟻微貸業務淨利率料達39%

國信證券（香港）科技及互聯網行業資深研究員鄭宇飛認為，理財、保險領域同質化競爭嚴重，螞蟻集團除具廣泛用戶基礎外，與傳統銀行比較優勢並不明顯。但在微貸業務方面，螞蟻擁大量用戶消費數據，並依靠技術提升其信用體系，令其在該業務領域具有獨特優勢。

微貸科技不單成為收入主力，其利潤率也冠絕螞蟻一眾業務。券商滙豐證券預計，螞蟻微貸科技業務上半年淨利潤達110億元，貢獻集團一半盈利，該業務板塊淨利率高達39%，顯著高於支付業務的29%。

既然放貸為最主要業務，螞蟻集團是否如傳統銀行般依靠淨息差賺錢？事實上不盡然，據螞蟻披露資料，上半年其自營微貸利息淨收入為13.7億元，佔集團收入僅1.9%。螞蟻亦強調，微貸科技業務模式是不利用自身的資產負債表開展信貸業務並且不提供擔保，金融機構基於螞蟻平台促成的信貸規模，向螞蟻支付技術服務費。截至6月底，螞蟻促成的信貸餘額中由金融機構實際放款或已實現資產證券化的比例約98%，螞蟻目前與約100家銀行合作。

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編輯：陳健婷