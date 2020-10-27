【美股焦點】輝瑞上季調整後純利跌3%　股價跌逾1%

▲ 美國藥廠輝瑞第三季調整後純利跌3%。

美國藥廠輝瑞（美︰PFE） 公布第三季度業績，期內收入為121.3億美元，按年跌4%；純利21.94億美元，按年跌71%，主要受去年進行的收購及其他商業活動影響。撇除單次事項後，經調整盈利為40.71億美元，按年跌3%；經調整每股盈0.72美元。

輝瑞股價跌逾1%，報37.5美元。輝瑞是目前正在研發新冠肺炎疫苗的藥廠之一，其臨床試驗已有超過4.2萬名參與者，其中近3.6萬人接受了第二次疫苗接種。該公司可能會在11月下旬尋求美國監管機構的緊急使用許可。

輝瑞財務總監Frank D'Amelio表示，對輝瑞能夠在2025年之前實現至少6% 複合年增長率的預期充滿信心。輝瑞目前已經與美國、歐盟等簽訂了合約，在獲得許可後明年將提供數億劑疫苗。

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編輯︰侯景成