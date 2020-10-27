【美股焦點】3M上季收入增4.5%　業務持續改善

▲ 3M上季收入增長4.5%。

3M（美︰MMM）公布第三季度業績，期內收入為84億美元，按年升4.5%；淨利潤14.1億美元，按年跌10.7%；每股盈利及經調整後每股盈利均為2.43美元。3M行政總裁Mike Roman表示，第三季度業績反映了集團的實力，儘管由疫情造成的經濟不確定性和挑戰仍然存在，但集團恢復內生銷售增長，各業務部門和地區的按季表現有所改善。

3M股價跌1.4%，報163.9美元。業務方面，安全與工業業務銷售額為30億美元，按美元計算，按年增長6.9%。在美洲和歐洲，中東和非洲地區的銷售增錄得增長；亞太地區銷售下降。運輸與電子業務收入按年跌7.4%，至23億美元；衛生保健業務按年升25.5%，至22億美元；消息者業務按年升5.6%至14億美元。

另外，3M不提供第四季的業績指引。該公司解釋，由疫情持續發展及不確定的影響，無法以合理的準確度估計終端市場的變化，因此謹慎起見不提供指引。3M將在第四季度保持披露銷售數據的月度報告，以繼續提高持續經營業務的透明度。

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編輯︰侯景成