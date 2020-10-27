【一文業績】一文看清企業業績　滙豐第3季稅前少賺36%考慮明年恢復派息

▲ 陸續有公司公布首季業績。

除了滙豐（HSBC） （00005） 公布季績，部分上市公司陸續公布業績。本報每日整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為10月27日（周二）公布的企業營運數據/業績：

滙豐

重磅股滙豐（HSBC）業績出爐，第3季稅前少賺36%，遠勝市場預期的跌逾五成，績後股價最多彈升5.4%高見34元。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）再表示，有意盡早重啟派息，以集團目前的資本水平及財務狀況而言，有信心明年可以恢復派息，但就未有透露所謂「保守」的一次性股息金額水平，重申最終仍視乎明年經濟狀況及英國監管機構批准。

【HSBC業績】滙豐季績勝預期股價急彈逾5% 祈耀年：有信心明年可恢復派息

平保

平保 （02318） 今日收市後公布首三季業績，壽險及健康險新業務價值按年跌27.1%至428.4億元（人民幣，下同），符合市場預期；純利跌20.5%至1030.4億元，而更能反映核心經營狀況的營運利潤為1086.92億元，按年增長4.5%。

【內險業績】平保首三季新業務價值挫27% 營運利潤增4.5%

滔搏

滔搏 （06110） 公布截至8月底半年業績，收入按年跌7%至157.7億元（人民幣，下同），純利跌11%至13.1億元。毛利率則按年跌2.1%至41.6%。若剔除上市開支及企業合併產生的無形資產攤銷影響，滔搏上半財年經調整純利按年跌14.6%至13.1億元。

滔搏上半財年純利跌11% 每股派息0.52人民幣

萬洲國際

萬洲國際 （00288） 公布，截至今年9月底止首三季業績，期內收入為187.7億美元，按年升9.2%；首三季純利7.6億美元，按年跌13.2%；對應每股盈利5.15美仙。若撇除生物公平值影響，純利為8.9億美元，按年升8.5%。

【藍籌業績】萬洲國際首三季少賺13% 內地生豬價格按年大升逾倍

龍源電力

龍源電力 （00916） 公布，今年首三季業績，股東應佔利潤按年增長約11.1%至38.99億元（人民幣，下同）。期內，收入按年增0.15%至199.86億元。

康希諾

康希諾 （06185） 公布今年首9個月業績，集團淨虧損擴大至1.76億元（人民幣‧下同），每股虧損0.78元。去年同期虧損9347.36萬元。期內，收入按年增1.94倍至567.4萬元。

中廣核電力

中廣核電力 （01816） 公布，今年首9個月盈利按年下跌1.37%至81.85億元（人民幣，下同）；每股盈利16.21分。期內，營業收入498.95億元，按年升15.66%。

單計第三季，盈利按年減少9.05%至29.79億元；營業收入按年增10.67%至183.89億元。

鱷魚恤

鱷魚恤 （00122） 公布截至7月底止，全年虧損2.9億元，每股虧損30.66仙，不派末期息。去年同期錄純利為3060.7萬元。期內，收入按年跌35.7%至1.51億元。

新華保險

新華保險 （01336） 公布今年首三季業績，股東應佔淨利潤按年跌14.6%至111.05億元（人民幣‧下同），每股盈利3.56元。期內，營業收入1697.72億元，按年增長27.8%。

福萊特玻璃

福萊特玻璃 （06865） 公布今年首9個月業績，淨利潤按年增長59.94%至8.12億元（人民幣，下同）；每股盈利0.42元。期內，營業收入40.17億元，按年增長18.81%。

海螺水泥

海螺水泥 （00914） 公布今年首三季業績，按中國會計準則，盈利按年增3.79%至247.19億元（人民幣，下同），每股盈利4.6646元。期內，營業收入按年增長11.9%至1239.8億元。

歐舒丹L’Occitane

歐舒丹L’Occitane （00973） 截至今年9月底止第二財季，總銷售淨額為3.4億元（歐元，下同），按年跌8.6%，以固定滙率計，則跌4.5%，較對上一個季度（4月至6月）有改善。期內，同店銷售按年跌10.4%，其中，香港跌30.1%，惟中國、台灣及英國的同店銷售已回升逾1成。

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