【國泰裁員】香港航空機組人員協會要求勞工處介入　確保國泰遵守僱傭條例

▲ 國泰航空此前宣布重組方案，計劃裁員約8500人。

國泰航空 （00293） 日前宣布，削減8500個工作職位，並停止營運國泰港龍航空，部分留任員工需於14天內簽署新合約。香港航空機組人員協會（HKAOA）要求勞工處介入，就國泰航空集團最近的重組方案採取行動。

香港航空機組人員協會與勞工處代表會面，就協會於10月26日寄予勞工處的信函進行討論，該信函質疑國泰是否有按照《香港僱傭條例》實行重組方案。

HKAOA亦質疑，國泰航空要求國泰的機師於10月28日回覆是否簽署新合約、作出重大人生決定的限期。同意永久大幅削減薪金達58%。這決定涉及是否簽訂一份永久大幅削減薪金達58%的新僱傭合約，或是即時被終止現有合約。

勞工處於此前於回應國泰重組事宜的新聞稿中曾提到：「僱主如欲更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員並取得其同意」。勞工處於新聞稿內進一步指：「若航空在更改僱傭合約前未有諮詢僱員，或會『構成不合理更改僱傭合約條款』。」

HKAOA秘書長Chris Beebe表示，希望與勞工處討論可能採取的行動，以維護法定權利及讓國泰航空履行對其機組人員的道德義務。對於HKAOA的機師以至香港的國際聲譽而言，這情況極為嚴重，當中需確保香港的僱傭條件是否符合國際標準。協會希望勞工處能夠採取行動，以確保國泰航空遵守有關規定。

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編輯︰侯景成