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滔搏上半財年純利跌11% 每股派息0.52人民幣

即市財經 22:20 2020/10/27

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滔搏截至8月底上半財年純利跌11%。

滔搏 （06110） 公布截至8月底半年業績，收入按年跌7%至157.7億元（人民幣，下同），純利跌11%至13.1億元。毛利率則按年跌2.1%至41.6%。若剔除上市開支及企業合併產生的無形資產攤銷影響，滔搏上半財年經調整純利按年跌14.6%至13.1億元。

滔搏派發中期股息每股0.12元人民幣，按年持平，並派發特別股息每股0.4元人民幣。

滔搏表示，收入下滑主要因疫情對整體銷售及零售產生影響，而毛利率下跌則因增加給予客戶的銷售折扣優惠。滔搏截至8月底營運的8,156家直營店鋪網絡覆蓋全國近300個城市，惟較2月底，直營實體門店數目淨減少239家。

滔搏今日收報10.68元，無升跌，成交9456萬元。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 每股派息 滔搏（06110） 派息

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