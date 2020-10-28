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【新股IPO】中國氣體工業投資1940即日（28日）招股　一手入場費3576元

即市財經 09:35 2020/10/28

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中國氣體工業投資將於10月28日起招股。

中國氣體工業投資 （新上市編號：01940） 計劃發售3億股，每股作價介乎1.37元至1.77元，集資最多約5.3億元，一手（2,000股）入場費約3,576元，將於周三（28日）起至11月2日招股，預計11月10日上市，獨家保薦人為中國光大融資。

集資所得的91.6%用於為中氣投（唐山）廠房的發展採購及搬遷空氣分離裝置，餘額作營運資金及一般公司用途。

集團執行董事兼董事會副主席姚力表示，看好未來中國工業氣體行業的前景，認為下遊行業對工業氣體的需求不斷增長，預期將於未來進一步發展。他又指，近年工業氣體生產外包增加，把工業氣體生產外包予獨立供應商有上升的趨勢，或有利行業的未來增長。

中國氣體工業投資主席陳大維表示，中氣投（唐山）廠房將提高集團設計產能，於第一及第二階段建設完成後，廠房預期將於本月底前開始試運。

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