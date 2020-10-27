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【美股焦點】AMD上季純利大增225% 落實350億美元收購賽靈思

即市財經 20:16 2020/10/27

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AMD上季純利大增逾兩倍。

美國晶片公司AMD（美︰AMD）公布第三季度業績，期內收入為28.01億美元，按年升56%；淨利潤3.9億美元，按年升225%；每股盈利0.32美元，按年增長191%。扣除單次事項後的非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤為5.01億美元，按年升129%。

AMD行政總裁蘇姿丰表示，集團業務第三季度加速，主要由於個人電腦、遊戲和數據中心產品的強勁需求，季度收入亦突破了紀錄。AMD已連續第四個季度實現了收入按年增長超過25%。她表示，隨着未來進一步推出下一代Ryzen，Radeon和EPYC處理器晶片，將會繼續提供強勁的增長。

業務方面，處理器與顯示卡業務（Computing and Graphics）收入為16.7億美元，較上年同期增長31％，按季增長22％；主要由於Ryzen處理器銷售大幅增長。企業、嵌入式和半客製化解決方案（Enterprise, Embedded and Semi-Custom）收入為11.3億美元，按年增長116％，按季增長101％，主要由於半客製化產品銷售增加，EPYC處理器銷售增加。

落實收購賽靈思

另外，AMD已經同意以350億美元全股票交易收購賽靈思（Xilinx，美︰XLNX），預計該交易將在2021年底完成，合併後的公司將擁有1.3萬名工程師，並且主要依靠台積電進行代工生產。

根據協議，賽靈思股東可用一股賽靈思普通股換取約1.7 股AMD普通股，AMD股東將擁有合併後公司的74%股權，賽靈思股東擁有其餘26%。

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編輯︰侯景成

 

股票 GAAP 會計 Non－GAAP 每股盈利 美股 超微（AMD，美：AMD） AMD 台積電

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