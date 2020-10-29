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【螞蟻IPO孖展】滙豐螞蟻IPO孖展額約1500億元　每人平均認購約300手

即市財經 20:40 2020/10/29

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滙豐借出的螞蟻IPO孖展額度，創出滙豐的紀錄。

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股火熱，孖展認購超過4000億元，部份券商的孖展額度更借爆。滙豐HSBC （00005） 發言人表示，螞蟻集團IPO認購反應非常熱烈， 接獲的申請宗數及IPO貸款均為滙豐最高紀錄，認購申請中，有超過96%經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約300手股票。滙豐原先預留約1000億元孖展額度。

螞蟻集團孖展每日追蹤，詳情看【下一頁】

圖解螞蟻集團招股重點及業務

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滙豐表示，已為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何渠道申請IPO貸款，年利率均可低至0.48厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

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編輯：袁諾曦

香港股票 螞蟻集團（06688） 孖展 滙豐控股（00005） IPO

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