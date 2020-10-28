【螞蟻IPO孖展】滙豐千億額度迅速消化　次日已借出逾930億孖展

螞蟻集團 （新上市編號：06688） 招股火熱，首日孖展認購已突破千億元，部份券商的孖展額度更借爆。滙豐HSBC （00005） 發言人表示，截至周三（28日）晚上6時，已接獲超過930億元的IPO貸款申請。這意味滙豐已借出約一半已預留的資金。滙豐發言人表示，96%的申請均經由數碼渠道進行，每名客戶平均認購約326手股票。

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圖解螞蟻集團招股重點及業務

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滙豐表示，已為個人客戶預留超過1,000億元資金作螞蟻集團新股認購貸款，客戶透過任何渠道申請IPO貸款，年利率均可低至0.48厘。透過滙豐投資全速易應用程式、網上及流動理財認購均可獲手續費豁免。

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編輯：袁諾曦