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【英國品牌】倫敦朱古力品牌Charbonnel et Walker　正式登陸香港

商業 08:00 2020/10/28

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始創於 1875年，以手工製的松露朱古力而聞名的Charbonnel et Walker，首間專門店座落於倫敦著名龐德街（Bond Street），品牌更榮獲來自英女皇伊莉沙白二世的英國皇家認證。Charbonnel et Walker現宣布，將於11月3日正式登陸香港。

【快速測試】英國希斯路機場設新冠病毒檢測　 80英鎊1小時有結果

是次於本港發售的招牌朱古力包括的Pink Marc de Champagne Truffles 275克，以士多啤梨白朱古力配上牛奶朱古力香檳酒心，售408元。另亦有以海鹽襯托出朱古力甜味的Milk Sea Salt Caramel Chocolate Truffles 120克，售228元、白朱古力系列的特別口味開心果Pistachio Chocolate Truffles和Tiptree士多啤梨醬軟心Strawberries & Cream Truffles則配上紅金相間的禮盒，均售228元。其後更將有季節限定口味，必定能滿足不同口味。

客人可選擇在網上商店www.charbonnel.com.hk購買Charbonnel et Walker的各款朱古力，或選擇在11月3日至12月31日期間，親臨置地廣場聖誕市集購買。

【航空公司自救】全日空擬推新航空品牌　以「亞洲增長市場」需求為目標

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責任編輯：蘇穎琪

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